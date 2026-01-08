禮來、諾和諾德在中國掀「瘦瘦針」價格戰　降幅近腰斬

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
分別由諾和諾德和禮來公司生產，用於治療2型糖尿病的Ozempic（胰妥讚），和Mounjaro（猛健樂）等注射藥物。（路透資料照）
分別由諾和諾德和禮來公司生產，用於治療2型糖尿病的Ozempic（胰妥讚），和Mounjaro（猛健樂）等注射藥物。（路透資料照）

俗稱「瘦瘦針」的減重藥物，近期在大陸因專利將到期、藥廠競爭等因素降價，但也出現不少在網上的銷售亂象。陸媒報導，禮來大幅降低減肥針猛健樂（Mounjaro，陸稱穆峰達）在中國的售價，以回應與之競爭的丹麥藥廠「諾和諾德」的主力減重藥Wegovy降價。

陸媒財聯社指出，去年年末，一場由跨國藥企諾和諾德、禮來主動發起的降價潮，在大陸的政府採購平台、電商平台悄然上演，實際成交價格較半年前近乎「腰斬」。

上月底，陸媒第一財經報導，諾和諾德已在大陸部分省份，將Wegovy的掛牌價格調降約一半，為專利即將到期、仿製藥可能大量湧入市場提前布局。第一財經引述雲南、四川等省份的藥品採購文件指出，Wegovy的2個最高劑量規格的掛牌價格，已分別下調至987.48元人民幣及1,284.36元人民幣。

財聯社7日提到，繼去年12月司美格魯肽（Semaglutide，Wegovy主要成份）、替爾泊肽（Tirzepatide，猛健樂成分）在大陸多家電商平台、大陸部分公共採購平台出現明顯價格鬆動之後，部分進口減肥藥產品價格再次下探。

不過財聯社也報導，在價格戰快速推進的同時，一些潛在的合規風險亦浮出水面。財聯社指，部分平台在銷售司美格魯肽等處方藥過程中，處方稽核流於形式、宣傳語明顯指向未獲批的適應症等問題。

財聯社引述多位業界人士分析，這些原廠藥透過平台補貼、階段性促銷等方式鬆動價格體系，本質上是在為即將到來的類似藥和更多創新藥上市「提前騰挪空間」；大陸的國產創新藥在尚未全面進入醫保、仍處於商業化爬坡期的情況下，被動捲入價格戰。

電商 猛健樂 專利

