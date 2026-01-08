中國對日本啟動反傾銷調查 鎖定晶片業特殊氣體

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導

中國商務部7日宣布已啟動反傾銷調查，鎖定從日本進口、製造晶片與半導體必要的特殊氣體二氯二氫矽。日本內閣官房長官木原稔今天就此表示將詳查影響，考慮採取必要的因應措施。

中國商務部繼6日宣布從嚴管制出口到日本的軍民兩用品項之後，接著於7日公告，即日起啟動反傾銷調查，鎖定原產於日本的二氯二氫矽，主張「自日本傾銷進口的產品，對我國內產業生產經營造成了損害」。

日本經濟新聞」、日本放送協會（NHK）報導，中國商務部發言人6日說明，加強管制軍民兩用品項出口是因為「日本領袖近期公然發表涉台錯誤言論，暗示以武力介入台海可能性」。日媒解讀，這是針對日相高市早苗去年11月「台灣有事」有關的發言，中方加強向日本施壓的一環。

中國商務部發言人針對7日公告的反傾銷調查，則沒提到高市先前發言的相關內容，並指出是因應中國國內企業申請而啟動調查，「申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯二氫矽數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%」。

關於這次的反傾銷調查，木原今天上午在記者會表示，「知悉中方的公告。不逐一評論其他國家政府的調查，不過我國將採取必要因應措施，協助被調查企業的同時，關注狀況，以及詳查這方面的影響」。

「日本經濟新聞」指出，若北京當局認定這類產品以不合理低價進口，可能會祭出反傾銷關稅等相關措施。

二氯二氫矽是一種化學物質，日本國內製造這種物質的廠商包含信越化學工業，以及日本酸素控股公司旗下的大陽日酸等企業。

信越化學並未評論中方這次啟動的反傾銷調查。

