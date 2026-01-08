快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

上海GPU「四小龍」 天數智芯登陸港股交所

中央社／ 台北8日電

陸媒報導，上海天數智芯今天登陸港交所，這是繼沐曦股份、壁仞科技之後，上海又一家人工智慧（AI）晶片公司進入資本市場。

綜合第一財經等陸媒報導，天數智芯今天在港股上市，盤中一度大漲24%，股價逾每股港幣180元。

截至目前，上海已先後有在港股上市的壁仞科技以及在上海科創板上市的沐曦股份，加上已完成上市輔導衝刺科創板的燧原科技，上海GPU「四小龍」齊聚資本市場。沐曦股份在上海科創板上市首日漲幅近7倍。

報導引述上海相關部門表示，2025年1至11月，上海市積體電路產業營收規模達人民幣3912億元，年增23.72%，全年產業規模預計超過4600億元，年增24%，5年間產業規模成長一倍多，超額完成發展目標。

上海 規模 港股

延伸閱讀

上海男自帶3瓶茅台宴客 竟遭餐廳服務生調包…溫度異常露餡

輝達推出最強晶片Rubin 台積跟著旺

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

奇鋐去年12月營收同期最旺

相關新聞

1折機票來了！大陸多條國內線機票價格「大跳水」

元旦過後，大陸國內多條航線機票價格「大跳水」，有的機票價格甚至低至1折，部分大陸消費者選擇錯峰出遊。

美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片

美國媒體報導，中國大陸要求部分中國科技公司，本周停止訂購美國輝達H200晶片，預計也將下達人工智慧晶片採購指令。

美國施壓下 陸企中國化工可能減低倍耐力輪胎持股至10%

彭博引述知情人士透露稱，義大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）正與最大股東中國化工集團磋商，中化的持股比率或降至10%...

禮來、諾和諾德在中國掀「瘦瘦針」價格戰　降幅近腰斬

俗稱「瘦瘦針」的減重藥物，近期在大陸因專利將到期、藥廠競爭等因素降價，但也出現不少在網上的銷售亂象。陸媒報導，禮來大幅降...

Meta收購AI新創Manus 北京盯上

英國金融時報（FT）報導，中國大陸正在審查Meta收購有中方背景的人工智慧（AI）新創企業Manus，是否違反技術出口管...

陸反制日本延燒到半導體 對日二氯矽烷反傾銷調查

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部昨（7）日再宣布，對原...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。