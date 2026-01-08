上海GPU「四小龍」 天數智芯登陸港股交所

陸媒報導，上海天數智芯今天登陸港交所，這是繼沐曦股份、壁仞科技之後，上海又一家人工智慧（AI）晶片公司進入資本市場。

綜合第一財經等陸媒報導，天數智芯今天在港股上市，盤中一度大漲24%，股價逾每股港幣180元。

截至目前，上海已先後有在港股上市的壁仞科技以及在上海科創板上市的沐曦股份，加上已完成上市輔導衝刺科創板的燧原科技，上海GPU「四小龍」齊聚資本市場。沐曦股份在上海科創板上市首日漲幅近7倍。

報導引述上海相關部門表示，2025年1至11月，上海市積體電路產業營收規模達人民幣3912億元，年增23.72%，全年產業規模預計超過4600億元，年增24%，5年間產業規模成長一倍多，超額完成發展目標。