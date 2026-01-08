聽新聞
美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片
美國媒體報導，中國大陸要求部分中國科技公司，本周停止訂購美國輝達H200晶片，預計也將下達人工智慧晶片採購指令。
路透報導，中國政府正考慮是否允許獲取輝達的高性能晶片，以及在什麼樣的情況下才能獲取。報導引述美國科技媒體The Information稱，中國官方在做出決定之前，計劃勸阻中國科技公司爭相囤積美國晶片。
大陸駐美使館發言人劉鵬宇說，中國致力於基於自身優勢進行國家發展事宜，也願同各方保持對話與合作，以維護全球產業鏈和供應鏈的穩定。輝達尚未就路透置評請求做出回應。
美國正在收緊針對人工智慧領域使用的先進半導體的出口管制。陸企則尋求減少對由美國設計的晶片的依賴。
輝達首席執行官黃仁勳本周在消費電子展上說，中國市場對英偉達H200晶片的需求強勁，而且公司將訂單視為市場認可的訊號，而不是期待中國會發布任何正式公告。
