聽新聞
0:00 / 0:00

陸反制日本延燒到半導體 對日二氯矽烷反傾銷調查

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部昨（7）日再宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查。二氯矽烷主要用於製造半導體薄膜（如氮化矽、多晶矽） ，這也顯示大陸對日本的反制措施已觸及半導體領域。

大陸商務部7日發布「商務部公告2026年第2號」，公布對原產於日本的進口「二氯二氫硅（二氯矽烷）」發起反傾銷立案調查。公告聲稱，大陸商務部於2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司代表大陸二氯矽烷產業提交的申請，請求對日本二氯矽烷進行反傾銷調查。

值得注意的是，上述調查申請提交的時間，是在日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」答辯內容之後，當時中日關係已經惡化。

根據公告，大陸商務部自2026年1月7日啟動調查，調查通常應在2027年1月7日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。二氯矽烷（DCS）主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等），用於生產邏輯晶片、記憶體晶片、類比晶片和其他類晶片，也可用於合成半導體前驅體和聚矽氮烷等。

日本 大陸商務部 中日關係

延伸閱讀

東京房價不到台北一半！009817不只用萬元當房東、還有J-REITs穩穩配4%

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

【重磅快評】大陸對日祭軍工禁令 日本陷危急存亡事態？

009817來了1萬元就跨海當房東！主打J-REITs…19號開募搶賺4.2％殖利率

相關新聞

陸再出招！ 對日反制擴至半導體 「對進口二氯矽烷反傾銷調查」

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼六日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部昨日再宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查，顯示大陸對日本的反制措施已觸及半導

日抗議陸收緊「兩用物項」盼撤回 專家：影響遠甚稀土管制

中國大陸與日本外交爭議持續蔓延至經濟領域，大陸六日宣布加強對日本出口「兩用物項」管制後，日本外務省七日表示已提出強烈抗議...

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

全球電動車市場競逐白熱化之際，大陸車企巨頭比亞迪去年的汽車銷售數量首次超越特斯拉，登頂全球電動車銷量榜首。在汽車銷量下滑...

TikTok電商銷售全球第五 活躍消費者4億

大陸網科巨頭字節跳動旗下全球電商平台TikTok Shop在2025年交出亮眼成績單，活躍消費者達4億，全年商品交易總額...

Meta收購AI新創Manus 北京盯上

英國金融時報（FT）報導，中國大陸正在審查Meta收購有中方背景的人工智慧（AI）新創企業Manus，是否違反技術出口管...

陸反制日本延燒到半導體 對日二氯矽烷反傾銷調查

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部昨（7）日再宣布，對原...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。