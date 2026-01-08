Meta收購AI新創Manus 北京盯上

英國金融時報（FT）報導，中國大陸正在審查Meta收購有中方背景的人工智慧（AI）新創企業Manus，是否違反技術出口管制規定，咸認為中方希望這樁交易與美中談判獲得談判籌碼。

FT引述知情人士指出，大陸商務部官員已開始評估，在Meta以20億美元收購Manus一案中，Manus將員工和技術移往新加坡、隨後出售予Meta，依據大陸法律是否需要取得出口許可。

知情人士透露，儘管這項審查尚處於初步階段，未必會轉為正式調查，但若確定需要出口許可，北京將獲得介入此併購案的憑籍；在極端情況下，甚至可能強迫雙方放棄交易。

知情人士說，Manus交易案會引發北京關注，是因當局擔心此舉可能誘使大陸新創公司搬遷海外，以規避國內監管。在美國總統川普首任任期內，大陸曾動用相同機制，干預華府試圖強迫字節跳動出售TikTok美國事業案。

同時，在美中雙方正為先進科技激烈競爭之際，美國企業收購具中方背景之先進AI新創公司，不僅時機敏感，也極不尋常。

陸企在新加坡設立第二總部或辦事處已蔚為風潮，目的在爭取全球客戶，這種試圖擺脫中國營運色彩、洗刷地緣政治敏感性的做法，被稱為「新加坡洗白」。

落腳新加坡的陸企常會在國內保留營運，但Manus的核心團隊去年夏季已移往新加坡。若北京官員認定有必要採取行動，屆時可能缺乏明確的介入手段。

對外經濟貿易大學教授崔凡上周末指出，若以為在「高人」指點下「迅速剝離與中國的關係，就能既繞開美國對華投資限制，又繞開中國技術進出口管理制度，恐怕考慮得過於簡單了」。

有分析師稱譽Meta的這項收購，為華府對外投資管制的一大勝利。外交關係協會（CFR）資深研究員麥蓋爾說，Meta「收購Manus一案顯示，美國對投資及AI晶片出口管制，促使兩套截然不同AI生態系成形－美國AI生態系與中國AI生態系。Manus的倒戈顯示，美國生態系更具吸引力」。