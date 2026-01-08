日抗議陸收緊「兩用物項」盼撤回 專家：影響遠甚稀土管制

中國大陸與日本外交爭議持續蔓延至經濟領域，大陸六日宣布加強對日本出口「兩用物項」管制後，日本外務省七日表示已提出強烈抗議，並要求撤回相關措施。有外媒引述專家分析稱，大陸這一禁令遠超過稀土管制的影響。此外，大陸駐日大使吳江浩，也罕見並未出席日中經濟協會與日本國際貿易促進協會七日的新年會。

共同社等日媒報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰六日已向大陸駐日大使館副公使施泳提出抗議，表示「這次僅針對日本的措施，與國際慣行有重大落差，日方無法接受，極為遺憾」，要求撤回。日本官房長官木原稔昨日在記者會上稱「絕無法容許，極其遺憾」。對於對象是否包括稀土，他以「措施對象等不明朗的點也很多」為由表示將細緻調查。

根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至二○二四年，日本約百分之七十的稀土進口依賴中國。這已是中國大陸二○一○年因領土爭端將稀土作為武器對付東京的十多年後，當時日本製造業遭受嚴重衝擊。

彭博報導，專家指大陸對日兩用物項禁令遠超稀土管制影響，且措辭模糊，即便是民用也可能被禁。經濟學家分析，此舉恐造成極端風險，讓中日陷入兩敗俱傷的經濟戰。日本經濟產業省轄下貿易與經濟安全局一名官員拒絕置評，僅表示正評估情勢。

另，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會昨日舉行新年會，日本朝日電視台引述消息人士稱，大陸使館已通知主辦方，吳江浩將不會出席該活動。消息人士稱，印象中幾十年來都沒見過大陸駐日大使缺席該活動。

此前，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所去年底宣布，決定將原定本月訪陸一事延期。日中經協會長進藤孝生、經團聯會長筒井義信去年底曾先後與吳江浩會面，表示盼大陸安排接待代表團。