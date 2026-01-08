聽新聞
陸再出招！ 對日反制擴至半導體 「對進口二氯矽烷反傾銷調查」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸商務部7日宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查。美聯社
中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼六日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部昨日再宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查，顯示大陸對日本的反制措施已觸及半導體領域。

大陸商務部昨日發布上述反傾銷調查的公告，聲稱去年十二月八日收到唐山三孚電子材料有限公司代表大陸二氯矽烷產業提交的申請，請求對日本二氯矽烷進行反傾銷調查。相關調查通常應在明年一月七日前結束，特殊情況下可延長半年。

二氯矽烷主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等），用於生產邏輯晶片、存儲晶片、模擬晶片和其他類晶片，也可用於合成半導體前驅體和聚矽氮烷等。

值得注意的是，上述調查申請提交的時間，是在日本首相高市早苗去年十一月七日於國會發表「台灣有事」答辯內容之後，當時中日關係已經惡化。

大陸商務部發言人透過「答記者問」稱，申請人提交的初步證據顯示，二○二二年至二○二四年，自日本進口的二氯矽烷數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌百分之卅一，自日傾銷進口產品對大陸國內產業生產經營造成了損害。該發言人表示，調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，根據調查結果客觀公正作出裁決。

前環球時報總編胡錫進日前曾經發文示警，高市早苗上台後，引發中日衝突的嚴重失控，在國際地緣政治衝突不斷加劇的大背景下，中日之間不排除「什麼都可能發生」。「我們需要對更壞的情況做好準備」。

中日關係 日本 反傾銷 大陸商務部 半導體 高市早苗 台灣有事

