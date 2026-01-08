陸以舊換新政策 促消費近人民幣四兆元

聽新聞
中國大陸商務部副部長盛秋平6日在國新辦記者會上提到，2024年至2025年，以舊換新政策帶動消費品銷售額3.92兆元人民幣，惠及消費者4.94億人次。

中新社報導，他介紹，2024年至2025年，中國大陸實現汽車以舊換新1830萬輛，其中新能源汽車占比近60%。實現家電以舊換新1.92億台，其中一級能效占比達到90%以上。

盛秋平說，大陸將消費品以舊換新作為推動綠色消費的重要切入點，2024年至2025年，大陸全國報廢汽車回收1767.3萬輛，年均增速45.8%；二手汽車交易3968.6萬輛；規範拆解廢舊家電及手機約5300萬台，年均增速約12%。

在推進綠色供應鏈建設、構建綠色流通體系方面，推廣可循環環保包裝材料和用於物流集裝搬運標準托盤。

盛秋平介紹，目前大陸全國托盤的標準化率已達到37.8%，循環共用托盤約5000萬片，保守估計可節約2.5億片一次性托盤，相當於保護5000萬棵樹木免於砍伐，減少碳排放200萬噸以上；大陸全國綠色倉庫達到1092個、建築面積約6500萬平方公尺。 　　

此外，大陸在零售、餐飲、住宿等領域推進綠色商場、綠色飯店、綠色餐飲建設，引導企業進行門店節能改造，使用節能設備，開展資源循環利用，優先採購綠色低碳產品，設立綠色產品專區專櫃，實現綠色升級。截至目前，大陸全國累計培育綠色商場1161家、綠色飯店3500家。

