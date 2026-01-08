聽新聞
本周又加碼 陸採購美大豆已達標約八成

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
截至目前，大陸在去年釜山「川習會」上承諾在今年2月底前採購的1,200萬噸美國大豆，已達成約8成。圖為伊利諾州豆農收穫大豆。（美聯社）
截至目前，大陸在去年釜山「川習會」上承諾在今年2月底前採購的1,200萬噸美國大豆，已達成約8成。圖為伊利諾州豆農收穫大豆。（美聯社）

去年10月底釜山「川習會」達成貿易休戰協議後，大陸持續購入美國大豆。路透7日引述交易員報導，大陸央企中國儲備糧管理集團有限公司（中儲糧）本周購買了10船美國大豆，這批船貨總計約60萬噸。

根據報導，貿易商表示，中儲糧的這筆訂單預計在今年3月至5月期間裝運。

貿易商和分析師估計，大陸採購的美國最新一季大豆總量，目前達到850萬至近1,000萬噸，占美國財長貝森特所稱，大陸承諾在2月底前購買的1,200萬噸大豆的80%。

一名了解交易情況的貿易商稱，中儲糧購買了更多美國大豆船貨，總採購量已接近1,000萬噸，預料大陸還會再購買幾百萬噸，以達到目標。

美國農業部6日發布的報告顯示，美國已向中國私下出售33.6萬噸大豆，這些大豆將於截至8月底的2025/26年度付運。自去年10月以來，大陸已確認的大豆採購總量接近690萬噸。此外，美國農業部確認的約300萬噸大豆給未公開買家的銷售中，相當一部分據信是大陸採購。

釜山川習會後，白宮去年11月初發布事實清單，其中大陸承諾在2025年最後2個月採購1,200萬噸黃豆，並在3年內採購近2,500萬噸。

貝森特表示，上述1,200萬噸大豆會在2026年2月底前完成。

