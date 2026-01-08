聽新聞
0:00 / 0:00

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
面對激烈競爭的中國車市，特斯拉推出5年零息和7年超低息購車方案積極搶市。圖為特斯拉在北京的一家展售店。（路透）
面對激烈競爭的中國車市，特斯拉推出5年零息和7年超低息購車方案積極搶市。圖為特斯拉在北京的一家展售店。（路透）

全球電動車市場競逐白熱化之際，大陸車企巨頭比亞迪去年的汽車銷售數量首次超越特斯拉，登頂全球電動車銷量榜首。在汽車銷量下滑之際，特斯拉於大陸推出5年零息和7年超低息購車方案，積極搶市。

特斯拉官方微博6日發布消息，特斯拉Model 3/Y/Y L推出7年超低息購車方案。Model 3/Y頭期款人民幣7.99萬元起，月付可低至1,918元；Model Y L頭期款9.99萬元起，月付可低至2,947元。Model Y L還首次推出5年零息，頭期款9.99萬元起，月付可低至3,985元。

界面新聞指出，特斯拉目前正面臨銷量下滑的壓力。官方公布的2025年第四季數據顯示，特斯拉當季生產超過43.4萬輛新車，按年下降5.5%；銷量超過41.8萬輛新車，按年下降約16%。

分析認為，特斯拉2025年第四季銷量下降主要受到美國聯邦政府提前在9月30日前終止電動汽車激勵措施的影響。這一決定比原計畫更早，並促使特斯拉及其他汽車製造商的電動汽車銷量提前至第三季。

就全年來看，特斯拉2025年全球交付汽車163.6萬輛，按年下降約8.6%，為連續第二年交付量下滑。

這也是特斯拉首次在全年電動汽車銷量上被比亞迪超越。

比亞迪發布數據顯示，2025年全年累計銷量460萬2,436輛，按年增長7.73%，其中純電車型全年累計225萬6,714輛，年增27.86%。

特斯拉去年底宣布，全球第900萬輛電動車在上海超級工廠下線。據大陸乘聯會最新統計數據，特斯拉上海超級工廠在2025年12月交付量超9.71萬輛，按月增長11%，為2025年最高月分。據估算，2025年12月特斯拉在大陸銷量約9.4萬輛，按年增長約13%。

根據統計，在特斯拉去年交付的163.6萬輛汽車中，上海超級工廠交付85.1萬輛，占全球總交付量52%，依舊是特斯拉全球最大出口中心。

特斯拉 電動汽車 頭期款

延伸閱讀

Nvidia推會思考的自駕 馬斯克嗆：難在解決長尾問題

自駕計程車革命 2026真的要來了

特斯拉上海工廠 去年交付量再冠全球

銷量遭比亞迪反超 特斯拉在陸推出0息購車方案搶市

相關新聞

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

全球電動車市場競逐白熱化之際，大陸車企巨頭比亞迪去年的汽車銷售數量首次超越特斯拉，登頂全球電動車銷量榜首。在汽車銷量下滑...

陸嚴打財務造假 18企業強制退市

大陸證監會日前召開跨部門會議，強調持續強化財務造假綜合懲防。數據顯示，2024年以來已查辦相關案件159起，罰沒金額達人...

本周又加碼 陸採購美大豆已達標約八成

去年10月底釜山「川習會」達成貿易休戰協議後，大陸持續購入美國大豆。路透7日引述交易員報導，大陸央企中國儲備糧管理集團有...

陸以舊換新政策 促消費近人民幣四兆元

中國大陸商務部副部長盛秋平6日在國新辦記者會上提到，2024年至2025年，以舊換新政策帶動消費品銷售額3.92兆元人民...

大陸央行連續第14個月增持黃金

大陸國家外匯管理局發布最新數據顯示，截至2025年12月末，大陸外匯存底規模為3兆3,579億美元，較11月末上升115...

渣打銀行上調2026陸GDP增長預測至4.6% 人民幣年底有望達6.85

渣打銀行將2026年大陸經濟增長預測，由原本的4.3%上調至4.6%，並將今年大陸經濟增長目標由5%左右改為4.5%至5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。