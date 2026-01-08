抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

全球電動車市場競逐白熱化之際，大陸車企巨頭比亞迪去年的汽車銷售數量首次超越特斯拉，登頂全球電動車銷量榜首。在汽車銷量下滑之際，特斯拉於大陸推出5年零息和7年超低息購車方案，積極搶市。

特斯拉官方微博6日發布消息，特斯拉Model 3/Y/Y L推出7年超低息購車方案。Model 3/Y頭期款人民幣7.99萬元起，月付可低至1,918元；Model Y L頭期款9.99萬元起，月付可低至2,947元。Model Y L還首次推出5年零息，頭期款9.99萬元起，月付可低至3,985元。

界面新聞指出，特斯拉目前正面臨銷量下滑的壓力。官方公布的2025年第四季數據顯示，特斯拉當季生產超過43.4萬輛新車，按年下降5.5%；銷量超過41.8萬輛新車，按年下降約16%。

分析認為，特斯拉2025年第四季銷量下降主要受到美國聯邦政府提前在9月30日前終止電動汽車激勵措施的影響。這一決定比原計畫更早，並促使特斯拉及其他汽車製造商的電動汽車銷量提前至第三季。

就全年來看，特斯拉2025年全球交付汽車163.6萬輛，按年下降約8.6%，為連續第二年交付量下滑。

這也是特斯拉首次在全年電動汽車銷量上被比亞迪超越。

比亞迪發布數據顯示，2025年全年累計銷量460萬2,436輛，按年增長7.73%，其中純電車型全年累計225萬6,714輛，年增27.86%。

特斯拉去年底宣布，全球第900萬輛電動車在上海超級工廠下線。據大陸乘聯會最新統計數據，特斯拉上海超級工廠在2025年12月交付量超9.71萬輛，按月增長11%，為2025年最高月分。據估算，2025年12月特斯拉在大陸銷量約9.4萬輛，按年增長約13%。

根據統計，在特斯拉去年交付的163.6萬輛汽車中，上海超級工廠交付85.1萬輛，占全球總交付量52%，依舊是特斯拉全球最大出口中心。