陸經濟學家預估 陸12月出口數據由上月5.9%降至2.5%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
「一財首席經濟學家調研」對大陸12月貿易順差預測均值為1113.5億美元。12月出口由上月的5.9%下降至2.5%；進口預測均值為0.7%，低於上月的1.9%。路透
大陸海關總署將發布12月進出口數據，陸媒《第一財經》所做的「一財首席經濟學家調研」顯示，經濟學家們對貿易順差預測均值為1,113.5億美元。12月出口由上月的5.9%下降至2.5%；進口預測均值為0.7%，低於上月的1.9%。

去年11月數據顯示，大陸進出口、出口及進口總額分別為5,490億美元、3,303億美元及2,186億美元，年增4.3%、5.9%及1.9%，貿易順差1,116億美元。2025年1月至11月，大陸累計貿易順差高達1.07兆美元，創下歷史新高紀錄。

在本次調查中，經濟學家們預計2025年12月出口由上月5.9%的公布數據下降至2.5%；進口預測均值為0.7%，低於上月的1.9%。預計貿易順差將為1,113.5億美元，基本持平於上月1,116.8億美元的公布數據。

民生銀行溫彬表示，2025年12月份，全球製造業PMI錄得50.4%，連續五個月高於榮枯線，主要經濟體漲跌互現。AI投資熱帶動當月半導體出口飆升43.2%。先行指標指向出口上漲。PMI數據顯示，2025年12月，大陸製造業PMI新出口訂單指數按月上升1.4個百分點至49%；進口訂單指數按月持平。運價數據顯示，2025年12月大陸出口貨櫃綜合運價指數按月上漲2.2%，連續兩個月回升。貿易轉移熱度延續。

溫彬續指，Marine Traffic的船舶追蹤資訊顯示，2025年12月美國到港船舶數量按年增長2%，較上月回落3.6個百分點，按月增速延續下滑，美國整體進口需求依舊疲弱。以越南為代表的東盟國家進口需求旺盛，2025年12月份，越南到港船舶數量按年大增21.8%，增速僅次於3月份對等關稅推出之前，按月大增31.1%，為年內最高點。

溫彬預估，2025年12月出口3,356億美元，與去年同期相比持平；進口2,270億美元，與去年同期相比下跌1.5%；實現貿易順差1,086億美元。

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳此前表示，受前一年度同期高基數，美國在全球範圍內上調關稅後，全球貿易增速整體趨於下滑等影響，大陸12月出口增速有可能下行至0值附近，不排除再度出現按年負增長的可能。伴隨出口轉弱，預計進口動能也將隨之放緩，疊加上年同期基數抬高，預計12月進口年增速會降至-1%左右。

