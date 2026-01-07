快訊

美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

渣打銀行上調2026陸GDP增長預測至4.6% 人民幣年底有望達6.85

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
渣打銀行將2026年大陸經濟增長預測，由原本的4.3%上調至4.6%，並將今年大陸經濟增長目標由5%左右改為4.5%至5%區間。美聯社
渣打銀行將2026年大陸經濟增長預測，由原本的4.3%上調至4.6%，並將今年大陸經濟增長目標由5%左右改為4.5%至5%區間。美聯社

渣打銀行將2026年大陸經濟增長預測，由原本的4.3%上調至4.6%，並將今年大陸經濟增長目標由5%左右改為4.5%至5%區間。渣打銀行也預估，今年赤字率由4%降至3.8%，人民幣兌美元匯率有望在年底達6.85。

信報報導，渣打銀行預測，今年大陸GDP可增長4.6%，符合「十五五」規劃中2035年經濟要達中等發達國家水平的目標，即2035年較2020年經濟翻一翻（增加一倍），後續每年GDP達4.2%便可，判斷增長4.5%至5%與中長期增長目標一致。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，大陸去年提高赤字率，以擴張去抵消關稅影響，目前中美貿易暫時休戰且兩國元首將會面，外部風險減少，大陸政策可轉回集中長期經濟轉型，科技創新能提升勞動生產力，全要素生產力提升。

丁爽指出，在內需導向下，大陸經濟增長更依賴內部需求；預計外需出口保持強競爭力，外貿對經濟增長仍有強貢獻；消費的部分，以舊換新效應減弱，估計政策不會加碼。

他也提到，2026年作為「十五五」首年，基建投資會增加，財政政策保持積極趨勢，保持必要赤字、債務規模及赤字總量，料今年赤字率由4%降至3.8%，佔GDP比重由9%降至8.5%，力度較去年降低，但會改善支出結構。

而貨幣政策更多是配合財政政策，料減息降準空間有限，預測只會首季降準25點子，第二季減息10點子，人民銀行會以多種工具保持流動性充裕，包括在二級市場買國債、常態化國債購買操作；「強人民幣」政策已在去年成形，有條件緩慢升值，預測人民幣匯率在上半年將徘徊在7附近，之後在年底達6.85，比先前預期為7.2轉強。

人民幣 財政 GDP 渣打

延伸閱讀

美推翻馬杜洛！委內瑞拉政局動盪供油減 大陸地方煉油廠恐轉向伊朗

「深化轉型重要一步」 IKEA宣布大陸7家商場下月起停止營運

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

兩岸條例修法風波 陸國台辦發言人唸「反分裂法第8條」回應

相關新聞

渣打銀行上調2026陸GDP增長預測至4.6% 人民幣年底有望達6.85

渣打銀行將2026年大陸經濟增長預測，由原本的4.3%上調至4.6%，並將今年大陸經濟增長目標由5%左右改為4.5%至5...

阿里旗下高德地圖新應用曝光 「飛行街景」先用畫面幫用戶探店

阿里旗下高德掃街榜7日宣布三大重磅升級：推出全球首個「飛行街景」、全球首個動態時效榜單、「好友動態」功能。其中，基於高德...

聯想與輝達合作AI超級雲工廠 未來四年內合作規模翻四倍

輝達創始人、CEO黃仁勳7日在2026美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上與聯想集團董事長兼CEO楊元慶宣布，雙方達成最...

「深化轉型重要一步」 IKEA宣布大陸7家商場下月起停止營運

全球家具與家居用品零售巨頭IKEA（宜家）於7日宣布在中國大陸關閉7家商場，稱這一決定是宜家在中國深化轉型過程中的重要一...

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

日本首相高市早苗涉台言論激起的中國外交對抗已橫跨兩個年度，相關態勢並未降緩，北京官方6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管...

人行今年貨幣政策 續「適度寬鬆」、促進物價合理回升

新年伊始，中國人民銀行（央行）5、6日在北京召開年度工作會議，就2026年工作提出7個重點，包括繼續實施好適度寬鬆的貨幣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。