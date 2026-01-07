渣打銀行上調2026陸GDP增長預測至4.6% 人民幣年底有望達6.85

渣打銀行將2026年大陸經濟增長預測，由原本的4.3%上調至4.6%，並將今年大陸經濟增長目標由5%左右改為4.5%至5%區間。渣打銀行也預估，今年赤字率由4%降至3.8%，人民幣兌美元匯率有望在年底達6.85。

信報報導，渣打銀行預測，今年大陸GDP可增長4.6%，符合「十五五」規劃中2035年經濟要達中等發達國家水平的目標，即2035年較2020年經濟翻一翻（增加一倍），後續每年GDP達4.2%便可，判斷增長4.5%至5%與中長期增長目標一致。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，大陸去年提高赤字率，以擴張去抵消關稅影響，目前中美貿易暫時休戰且兩國元首將會面，外部風險減少，大陸政策可轉回集中長期經濟轉型，科技創新能提升勞動生產力，全要素生產力提升。

丁爽指出，在內需導向下，大陸經濟增長更依賴內部需求；預計外需出口保持強競爭力，外貿對經濟增長仍有強貢獻；消費的部分，以舊換新效應減弱，估計政策不會加碼。

他也提到，2026年作為「十五五」首年，基建投資會增加，財政政策保持積極趨勢，保持必要赤字、債務規模及赤字總量，料今年赤字率由4%降至3.8%，佔GDP比重由9%降至8.5%，力度較去年降低，但會改善支出結構。

而貨幣政策更多是配合財政政策，料減息降準空間有限，預測只會首季降準25點子，第二季減息10點子，人民銀行會以多種工具保持流動性充裕，包括在二級市場買國債、常態化國債購買操作；「強人民幣」政策已在去年成形，有條件緩慢升值，預測人民幣匯率在上半年將徘徊在7附近，之後在年底達6.85，比先前預期為7.2轉強。