阿里旗下高德地圖新應用曝光 「飛行街景」先用畫面幫用戶探店

阿里旗下高德掃街榜7日宣布三大重磅升級：推出全球首個「飛行街景」、全球首個動態時效榜單、「好友動態」功能。其中，基於高德自研世界模型，高德掃街榜首推「飛行街景」功能。而「飛行街景」是首次將「世界模型」用於普惠生活服務行業，在全球範圍內開創先河。

世界模型是理解物理學和空間屬性等真實世界動態的神經網路，該類模型可運用文字、影像、影片和動作等輸入資料，生成模擬逼真物理環境的影片。

高德掃街榜7日舉行發布會宣告升級，而升級距上線僅隔百日。會上發布三大升級：一是「飛行街景」，實現從街景一路俯瞰至店內實景；二是推出全球首個應季、應時、應地的生活服務動態榜單；三是引入好友關係，新增好友動態和個人榜單功能。

最值得關注的在於飛行街景功能，具體而言，飛行街景可通過高擬真數字還原，實現連續、動態、與現實幾乎一致的實景導航和實景探店，幫助用戶到餐廳、景點前即可沈浸式俯瞰內外部實景，體驗沿途風景、停車位、餐廳包廂環境等；商家僅需用手機根據指引拍攝並上傳幾段店內視頻和門頭照片，即可免費生成專屬飛行街景。

「好友動態」功能則引入基於信任關係的推薦機制。用戶瀏覽掃街榜時能優先看到好友對一家店的評分和評價，並第一時間看到好友公開發佈的動態。

除了功能升級之外，高德地圖還宣布計劃投入數億元算力資源，免費為100萬煙火小店接入飛行街景；並與大陸全國百城合作，提供0門檻入駐、消費趨勢洞察、地方美食節打造、專屬出行補貼等系統性支持。

高德CEO郭寧在會上也透露，高德掃街榜自2025年9月10日上線以來，迅速成為大陸全國最大的美食榜單，累計吸引86萬新商家入駐高德，商家訂單量較上期增長超330%，商家營業額較上期增長超270%。目前，高德掃街榜累計用戶規模突破6.6億。根據QuestMobile的最新數據，在掃街榜帶動下，高德App單月新增4,600萬月活用戶，月活用戶數（MAU)增至9.96億，逼近10億。