聯想與輝達合作AI超級雲工廠 未來四年內合作規模翻四倍

輝達創始人、CEO黃仁勳7日在2026美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上與聯想集團董事長兼CEO楊元慶宣布，雙方達成最新合作計劃，將建設聯想AI雲超級工廠，這是一款企業級AI產品。據悉，輝達最新發布下一代訓練與推理系統NVIDA Vera Rubin將是該合作計劃的重要組成部分。聯想稱未來三到四年內與輝達的業務合作規模將實現翻四倍的目標。

楊元慶在聯想TechWorld大會上表示，這一計劃將幫助雲服務提供商極大縮短「time to first token」AI部署的時間，同時可迅速擴展規模至十萬台GPU，支持兆級參數級別的智能體和大語言模型。

黃仁勳在會上稱，雙方合作的基礎是聯想製造了全球大部分的超級計算機，且這是一家在全球範圍內設計、製造、集成與部署端到端能力的全球化服務企業。輝達的加速計算平台將為這一計劃提供強大支撐。

晶片廠高通在大會上也宣布將與聯想進一步合作，雙方將聚焦於AI原生可穿戴設備領域的創新；AMD的CEO蘇姿丰則稱，AMD與聯想將合作推出搭載AMD EPYC處理器的AI推理服務器ThinkSystem SR675i。

聯想會上再度陳述「混合式AI」的構想，並發布三大核心技術：智能模型編排（Intelligent Model Orchestration）、智能體內核（Agent Core）與多智能體協作（Multi-agent Collaboration）。三者共同構建起混合式AI的技術底座。

聯想同時發布個人AI超級智能體「Lenovo Qira」，作為聯想天禧超級智能體的另一個版本，將面向海外市場。該智能體能夠連接、協調多個智能體，在用戶的手機、電腦、平板和可穿戴設備等多個智能硬件設備之間無縫銜接使用。聯想高管現場展示了Lenovo Qira新一代聯想AI PC

聯想加大部署AI，聯想在去年12月26日官宣正式聯合火山引擎啟動「天禧AI生態智能體先導計劃」，為開發者提供生態資源、專人輔導、GEO先發優勢等。

聯想最新財報顯示，截至2025年9月30日的25/26財年中期業績，聯想集團總營收392.82億美元，年增17.97%；歸母淨利潤8.46億美元，年增大幅成長40.49%。其中，AI PC全球市佔率達31.1%，穩居第一；AI終端設備收入佔IDG總營收36%，較上年同期提升17個百分點。