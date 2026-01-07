李在明訪上海韓臨時政府舊址 韓籍民眾手持國旗等候

快訊

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
南韓總統李在明7日下午14時30分許抵達大韓民國臨時政府舊址訪問，在此之前，周邊已聚集不少南韓民眾，包括韓籍旅客及長期在上海工作的居民。有家長帶著孩子在封鎖線外等候，還有不少民眾手持南韓國旗。記者謝守真／攝影
南韓總統李在明將於7日在上海結束為期四天的訪陸行。當天，李在明出席韓中風險新創企業峰會，並於下午前往位於上海新天地商圈周邊的大韓民國臨時政府舊址訪問。本報記者前往現場發現，李在明造訪前，新天地一帶自中午起提前實施管制，周邊商場、部分道路及地鐵出入口暫時關閉，現場亦有不少南韓民眾駐足，手持國旗等候。

李在明7日下午14時30分許抵達大韓民國臨時政府舊址。在其抵達前，記者注意到，中午12時30分前後，現場已拉起警戒線，舊址外道路封街，鄰近的新天地時尚二期商場內，靠近舊址區域有一半封閉。商場內可見超20名警察駐守，並有警犬巡邏，管制層級明顯升高。部分餐廳與商場動線亦受到影響，商場外駐守警力更多。

記者詢問商場人員封控時間，對方稱「大概天黑就會解封」，「估計下午四、五點左右這位外國領導人就會離開」。此外，周邊地鐵站部分出入口亦暫時封閉，無法通行。

大韓民國臨時政府舊址位於上海市中心核心商圈新天地一帶，是南韓近代史重要象徵，也是不少南韓民眾來滬的必訪景點。每逢南韓重要政治人物訪問上海，該處往往成為行程安排與關注焦點。

在此期間，周邊聚集不少南韓民眾，包括韓籍旅客及長期在上海工作的韓籍民眾。有家長帶著孩子等候，還有不少民眾手持南韓國旗。有長住在滬的韓籍民眾向記者說，「很早就來了」，「很開心看到兩國如此發展」。同一時間，也有大陸民眾因商場與道路突然封閉而駐足圍觀，不斷詢問「發生什麼事」、「能不能從這裡過去」。亦有民眾在向記者詢問後說，「不知道韓國總統要來，怪不得這麼多人，一定要拍一下」。

韓聯社稍早指，李在明7日除出席韓中風險新創企業峰會、與兩國青年企業家交換意見外，還將前往大韓民國臨時政府舊址，緬懷抗日獨立運動人士的犧牲與奉獻，隨後便將返韓。

李在明6日與上海市委書記陳吉寧會面時說道，上海是他一直希望到訪的城市。在南韓喪失國權時期，先輩們曾以上海作為為獨立與解放而奮鬥的據點，對南韓具有特殊意義。今年適逢南韓獨立運動家白凡金九誕辰150周年暨上海臨時政府成立100周年，他並對上海妥善保存與管理舊址及相關遺跡表達感謝。

據悉，大韓民國臨時政府於1919年4月在上海成立，早期南韓獨立運動曾獲中華民國政府在資金、物資及軍事上的支持。臨時政府多次搬遷，最終於1926年落腳上海馬當路現址，並使用至1932年。該址不僅是臨時政府在上海使用時間最長的辦公地，也保存完整，成為南韓獨立運動史的重要象徵。

南韓總統李在明7日下午14時30分許抵達大韓民國臨時政府舊址，在其抵達前約中午12時30分前後，現場已拉起警戒線，同時，有住滬韓籍居民已手持南韓國旗等候。記者謝守真／攝影
南韓總統李在明7日下午抵達韓臨時政府舊址前，中午時分，附近道路封街，新天地商場半區封閉，超20名警察與警犬駐守，現場管制升級，行人需改道。記者謝守真／攝影
大韓民國臨時政府舊址位於上海市中心核心商圈新天地一帶，是南韓近代史重要象徵，也是不少南韓民眾來滬的必訪景點。每逢南韓重要政治人物訪問上海，該處往往成為行程安排與關注焦點。記者謝守真／攝影
