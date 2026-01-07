中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

快訊

中央社／ 台北7日電

上海證券交易所（上交所）最新統計數據資料指出，去年全年A股新開戶總數達2743.69萬戶，較2024年增加9.75%。

據中國基金報7日報導，上交所最新統計數據資料顯示，2025年全年A股新開戶總數為2743.69萬戶，較2024年2499.89萬戶成長9.75%；2025年全年A股新開戶總數創下2022年以來新高紀錄。

2025年A股每月新開戶數的變化與政策、外部環境相關。去年第1季受到行情活躍等因素影響，新開戶數較過往成長；4月受到美國祭出對等關稅等外部環境衝擊，新開戶數明顯下滑，下半年由於市場回暖，新開戶數呈現增加趨勢。

2025年全年A股新開戶總數呈現結構性特徵，機構投資者開戶量成長速度較個人投資者來得快。2025年全年A股個人投資者新開戶量年增9.67%；機構投資者新開戶量激增35%，成長速度遠高於個人投資者。

報導提到，機構投資者加快腳步加入市場有多重原因，推估其中一個原因為去年1月中央金融辦等六部門聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，將保險、社保、年金、公募等列為重點引導對象。

據財聯社6日報導，券商普遍看好2026年牛市延續，不過將呈現節奏分化樣貌，建議可以持續關注未來產業、內需復甦等方向，以及中美關係、官方政策等要素對於市場構成的影響。

中美關係 美國

