「深化轉型重要一步」 IKEA宣布大陸7家商場下月起停止營運

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
天津西青區中北鎮的宜家（IKEA）商場。新華社資料照
天津西青區中北鎮的宜家（IKEA）商場。新華社資料照

全球家具與家居用品零售巨頭IKEA（宜家）於7日宣布在中國大陸關閉7家商場，稱這一決定是宜家在中國深化轉型過程中的重要一步。

據「宜家中國資訊中心」微信公眾號7日消息，宜家稱在對現有顧客觸點進行全面審視和評估之後，決定自2月2日起停止營運包括宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場在內的7個線下觸點。

「宜家中國資訊中心」稱，當地顧客仍可透過所在城市（如上海、廣州、天津）的其它宜家商場，或宜家官網、宜家App、宜家微信可購物小程式、天貓旗艦店及京東旗艦店等管道，繼續體驗宜家產品和服務。

該文也表示，宜家中國將從「規模擴張」轉向「精準深耕」，以北京和深圳作為重點市場進行探索，在接下來的2年內開設超過10家小型門市，包括將於今年2月開業的宜家東莞商場，和將於4月開業的北京通州商場，並將繼續加強線上布局、對現有商場進行投資。

文中也提到，IKEA於1960年代起在中國開始採購業務；1998年在上海開設中國大陸首個宜家商場。自此，宜家在中國逐步建立起了包括產品開發、採購、生產、物流配送、零售商場和數位化創新等在內的完整的價值鏈。目前宜家在中國大陸透過41個線下顧客觸點、3個自有數位化管道及2家電商平台旗艦店，覆蓋逾10億消費者。

上海 微信 IKEA

再下單10船！陸持續購入美大豆 總量達近1千萬噸、承諾採購量8成

去年10月底釜山「川習會」達成貿易休戰協議後，大陸持續購入美國大豆。路透7日引述交易員報導，大陸央企中國儲備糧管理集團有...

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

日本首相高市早苗涉台言論激起的中國外交對抗已橫跨兩個年度，相關態勢並未降緩，北京官方6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管...

人行今年貨幣政策 續「適度寬鬆」、促進物價合理回升

新年伊始，中國人民銀行（央行）5、6日在北京召開年度工作會議，就2026年工作提出7個重點，包括繼續實施好適度寬鬆的貨幣...

香港玩具展首設潮玩館 150個IP參展 助品牌走出去

全球潮流玩具市場快速增長，第52屆香港貿發局香港玩具展、第17屆香港貿發局香港嬰兒用品展，以及第24屆香港國際文具及學習...

對日本祭出稀土管制後...陸再公布今、明渤海軍事演習

正當11月初至今，中日外交關係持續陷入低谷之際，除了大陸宣布對日本加強軍民兩用項目出口管制，涵蓋稀土等逾千項，據大陸海事...

