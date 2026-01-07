聽新聞
「深化轉型重要一步」 IKEA宣布大陸7家商場下月起停止營運
全球家具與家居用品零售巨頭IKEA（宜家）於7日宣布在中國大陸關閉7家商場，稱這一決定是宜家在中國深化轉型過程中的重要一步。
據「宜家中國資訊中心」微信公眾號7日消息，宜家稱在對現有顧客觸點進行全面審視和評估之後，決定自2月2日起停止營運包括宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場在內的7個線下觸點。
「宜家中國資訊中心」稱，當地顧客仍可透過所在城市（如上海、廣州、天津）的其它宜家商場，或宜家官網、宜家App、宜家微信可購物小程式、天貓旗艦店及京東旗艦店等管道，繼續體驗宜家產品和服務。
該文也表示，宜家中國將從「規模擴張」轉向「精準深耕」，以北京和深圳作為重點市場進行探索，在接下來的2年內開設超過10家小型門市，包括將於今年2月開業的宜家東莞商場，和將於4月開業的北京通州商場，並將繼續加強線上布局、對現有商場進行投資。
文中也提到，IKEA於1960年代起在中國開始採購業務；1998年在上海開設中國大陸首個宜家商場。自此，宜家在中國逐步建立起了包括產品開發、採購、生產、物流配送、零售商場和數位化創新等在內的完整的價值鏈。目前宜家在中國大陸透過41個線下顧客觸點、3個自有數位化管道及2家電商平台旗艦店，覆蓋逾10億消費者。
