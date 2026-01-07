再下單10船！陸持續購入美大豆 總量達近1千萬噸、承諾採購量8成
去年10月底釜山「川習會」達成貿易休戰協議後，大陸持續購入美國大豆。路透7日引述交易員報導，大陸央企中國儲備糧管理集團有限公司（中儲糧）本周購買了10船美國大豆，這批船貨總計約60萬噸。截至目前，大陸在今年2月前採購1,200萬噸美國大豆的承諾，已達標約8成。
根據報導，貿易商表示，中儲糧的這筆訂單預計在今年3月至5月期間裝運。
貿易商和分析師估計，大陸採購的美國最新一季大豆總量目前達850萬至近1,000萬噸，占美國財長貝森特所稱，大陸承諾在2月底前購買的1,200萬噸大豆的80%。
1名了解交易情況的貿易商稱，中儲糧購買了更多美國大豆船貨，總採購量已接近1,000萬噸，預料大陸還會再購買幾百萬噸，以達到目標。
美國農業部6日發布的報告顯示，美國已向中國私下出售33.6萬噸大豆，這些大豆將於截至8月底的2025/26年度付運。自去年10月以來，大陸已確認的大豆採購總量接近690萬噸。此外，美國農業部確認的約300萬噸大豆給未公開買家的銷售中，相當一部分據信是大陸採購。
釜山川習會後，白宮去年11月初發布事實清單，其中大陸承諾在2025年最後2個月採購1,200萬噸黃豆，並在3年內採購近2,500萬噸。貝森特表示，上述1,200萬噸大豆會在2026年2月底前完成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言