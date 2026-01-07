對日本祭出稀土管制後...陸再公布今、明渤海軍事演習

正當11月初至今，中日外交關係持續陷入低谷之際，除了大陸宣布對日本加強軍民兩用項目出口管制，涵蓋稀土等逾千項，據大陸海事局網站消息，葫蘆島海事局發布航行警告，1月7日12時至8日18時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。

先前在去年12月31日上午5時至16時、12月25日12時至12月27日10時、12月27日中午12時至下午4時；12月15日1時至22時，大陸亦曾宣布渤海部分海域亦進行軍事演習，禁止駛入。

大陸商務部6日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強軍民兩用物項對日本管制出口，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。這些加大施壓的舉動，恐全面衝擊日本經貿。