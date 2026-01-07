【專家之眼】脫鉤或融合？前瞻2026兩岸經貿關係走向

時序來到2026年，綜合因素判斷，在美中大兩岸相對穩定前提下，即使台海兩岸政治關係依舊緊繃，但依舊可控。然而，兩岸經貿將呈現與過去極為不同的結構關係，2026可能是兩岸經貿關係的重大轉折年！

兩岸經貿關係主要可從兩方面檢視：從投資來看，台灣赴陸投資由2011年的143億（美元，下同）高點，降到2024年的36.5億，2025年前11個月更進一步衰退至13.9億，占我對外投資由7.5%降到3.7%，創下史上新低。雖然大陸官方指稱由於台企在大陸利潤的再投資未被計入，因而數據嚴重被低估。

然而，從流量趨勢來看，台商對大陸投資的確呈現「由緩到凍」態勢，但另一方面，自1991年台灣開始統計以來至2025年11月，台灣赴陸投資累計金額已達2100億；且截至2025年第三季止，台灣上市櫃公司有67.20%在大陸都有投資。就是說，台商投資大陸超過30年，多年積累下的存量仍相當驚人。

至於貿易方面，雖然台灣對美國的貿易順差持續攀升，但以2025年前11個月來看，台灣對陸貿易順差仍達約700億，不但超過2024全年，且大陸仍為台灣主要貿易順差來源地。然而，值得注意的是，大陸占台灣出口市場比重，由2020年最高的43.9%降至2025年11月的約26.8%，降幅已超過17個百分點！

由上述台灣對大陸投資、貿易的「雙降」來看，兩岸經貿關係似乎不只降溫，更呈現結構性脫鉤態勢。但真是如此嗎？2026年兩岸經貿關係將如何發展？

台灣外貿的本質，事實上是投資拉動貿易；也就是說，台商赴陸或赴美投資後，再將由台灣生產的零組件出口到大陸或美國組裝，以此創造貿易順差。因此要預測未來兩岸經貿關係走向，關鍵在掌握台商投資大陸的趨勢。未來，兩岸經貿關係將更受到以下因素影響：

首先，美歐「去風險化」戰略的推動，美國最新《國家安全戰略》（NSS 2025）明確視大陸為「系統性挑戰者」。因此，在科技領域、廠商「中國+N」的供應鏈多元布局，將無法滿足美國要求；進一步供應鏈的「去中化」（China-free）才符合美國戰略。對台商來說，若要保住美歐市場訂單，則只能將產能移出大陸；這將加速兩岸產業鏈的斷裂。此外，雖然相對去年，2026年美中關係相對和緩，甚至在管控分歧、鬥而不破下，相當可能呈現一定程度的合作；但仍不排除「黑天鵝」影響下，善於「TACO」的川普，突然再對大陸加徵關稅。這都將直接衝擊台灣對大陸的出口。

其次，大陸「內循環」下的排擠效應，作為十五五的開局之年，大陸已確定了以強化「內循環」作為2026年經濟政策主軸。這代表大陸將加速國產替代；同時也意味大陸產業內捲將更加劇。對台商來說，進口替代讓兩岸產業長期以來的垂直分工，轉向激烈的水平競爭；產業內捲下的價格破壞，則將讓在陸經營的台商陷入更為艱辛的價格戰。與此同時，大陸引資政策的改變，將迫使台商面臨更大升級轉型、甚或轉移離開的壓力。也就是說，除非產品技術具有不可替代性、差異性，否則企業越來越難在大陸生存。

最後，大陸對台經貿政策的施為，在融合發展仍為大陸對台經貿政策主軸的前提下，大陸勢必透過各種方式維繫甚至強化兩岸經貿紐帶。例如繼續施行ECFA；亦或透過釋放的內需市場能量，以例如福建兩岸融合示範區、海南自貿港等自貿試驗區，或兩岸產業合作園區為槓桿，吸納更多台商、台灣民眾赴陸發展。在美中對抗的大格局下，基於產業鏈供應鏈安全，選擇在陸發展的台商勢必被要求進一步在地化。

綜上所述，在國際因素的推力和大陸對台政策的拉力下，台商是否選擇赴陸投資的關鍵在大陸投資環境的良窳。直白說，對高度依賴外貿的台灣來說，商機在哪裡、企業就在哪裡。因此，台灣是否及如何可能參與大陸的市場機遇，將直接影響台灣企業的布局及兩岸經貿關係的未來。也就是說，兩岸經貿關係將持續低盪？亦或扭轉向上？大陸「擴內需」政策力道，以及台灣的參與路徑，將是影響未來兩岸經貿關係的重中之重！