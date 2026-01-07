字節跳動「豆包AI眼鏡」 傳將出貨10萬副

近期市場傳聞字節跳動「豆包AI眼鏡」即將出貨，但隨即遭字節否認。不過，陸媒再度報導來自供應鏈消息稱，字節豆包AI第一代眼鏡，總規劃數量約10萬副，主要面向豆包資深用戶，並不打算公開對外銷售。在核心硬體上，字節豆包AI眼鏡採用高通AR1晶片。字節方面未有官方回應。

陸媒藍鯨科技昨（6）日引述供應鏈人士指出，字節豆包AI眼鏡第二代已在研發中，目前尚未量產。至於二代是否向普通消費者開放銷售，仍處於未定階段，需數月才能確定。

市場曾傳聞豆包AI眼鏡將使用大陸本土晶片業者產品恒玄2800晶片外掛ISP晶片。因恒玄2800晶片作為主控晶片，性能上雖表現出色。然而為了滿足AI眼鏡拍攝功能需求，還需要外掛一塊ISP晶片（指專門設計用於圖像信號處理的晶片）。

雖然此方案相較高通晶片，具有高性價比和低功耗長續航的特點，但前述供應鏈人士稱，還是存在傳輸速率相對較慢的問題。

近期市場有傳聞稱豆包AI眼鏡即將進入出貨階段，不過，豆包相關負責人5日闢謠：「傳聞不實，目前沒有明確的銷售計劃。」傳聞還指，豆包AI眼鏡由字節跳動與龍旗科技聯合研發，起步價預計控制在人民幣2,000元以內。

據此前消息，豆包AI眼鏡由字節跳動與龍旗科技聯合研發，龍旗負責底層UI開發，字節跳動負責上層App研發。如果上述資訊屬實，意味著豆包AI眼鏡屬於協力廠商硬體搭配豆包大模型，類似豆包與中興通訊針對豆包手機助手的合作。

有分析指出，字節跳動真正看重的不在眼鏡， AI時代，入口正向可穿戴設備遷移。透過眼鏡，豆包還可實現視覺識別、空間感知、情境理解等多模態交互，將AI從被動響應升級為主動服務。它不在乎智慧硬體上是否掛上自己的LOGO，看重的是能否讓豆包AI成為下一代人機交互的預設選項。