藍思攻AI算力硬體領域 切入輝達供應鏈

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸「果鏈巨頭」藍思科技近期加速布局AI算力硬體領域，不僅為非侵入式腦機介面企業強腦科技獨家代工核心硬體量產；同時，藍思科技透過收購PMG International，間接取得元拾科技95.1%股權，切入輝達（NVIDIA）供應鏈，布局AI伺服器機櫃與液冷散熱業務。

每日經濟新聞指，作為大陸精密製造解決方案提供商，藍思科技近來布局多個高景氣賽道。藍思科技昨（6）日表示，公司為強腦科技戰略投資者，並獨家承接其核心硬體模組代工。

除持續拓展上述AI相關應用，藍思科技去年12月公告，擬收購PMG International，並藉此間接取得元拾科技約95%股權，外界視其為進入輝達供應鏈的重要布局。據悉，元拾科技為少數取得輝達RVL認證的企業之一，相關認證被視為資料中心伺服器整機的重要准入門檻，涵蓋機櫃結構件與液冷散熱等關鍵環節。

藍思科技當時表示，透過相關收購，有助補足公司在伺服器機櫃與液冷系統整合能力，強化AI算力硬體方案競爭力，但相關交易仍屬意向性協議，實際條件仍待後續協商。

藍思科技在本次CES將展示針對E級超算開發的TGV玻璃基板與玻璃存儲技術。TGV玻璃基板即半導體玻璃基板，是下一代先進封裝技術的關鍵原料之一。

藍思科技還將展示面向AI資料中心的全棧式液冷解決方案、高精度機櫃、光互聯通信系統。

