陸光學雷達龍頭禾賽打入輝達鏈 獲選自駕平台夥伴

大陸光學雷達龍頭企業禾賽科技昨（6）日宣布，已被輝達選定為「NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10平台」合作夥伴之一。該平台是一套參考運算與感測器架構，助力各類車型實現L4級自動駕駛。同時，該公司並公布產能倍增計畫，未來發展受到關注。

禾賽科技指出，公司是最新一批完成DRIVE Hyperion開放量產架構感測器套件適配認證的輝達合作夥伴之一。該架構所建立的感測器生態系統持續擴展，涵蓋攝影機、毫米波雷達、光學雷達與超聲波技術，供汽車製造商與開發者打造並驗證面向L4級自動駕駛優化的感知系統。

在國際上，自動駕駛依照美國汽車工程師學會（SAE）標準分為五級。L1至L2為駕駛輔助，需駕駛人控制；L3「有條件自動駕駛」可在特定場景由系統接管，但需駕駛人隨時接手；L4「高度自動駕駛」可在限定區域無需人工介入，為無人車與自動車隊商業化關鍵；L5為完全自動駕駛，理論上可在任何環境運行。

據輝達官網消息，DRIVE Hyperion搭載兩套基於輝達Blackwell架構打造的輝達DRIVE AGX Thor系統級晶片，算力超過2,000 FP4 TFLOPS，約相當於每秒可執行1,000 INT8 TOPS的運算能力，可即時處理完整360度感測器資料融合。

輝達汽車業務副總裁Ali Kani近日表示，未來所有可移動設備都將實現自動駕駛，而DRIVE Hyperion正是這一轉變的重要支撐。透過將運算、感測器與安全功能整合於單一開放平台，輝達期望協助汽車製造商與自動駕駛軟體生態，以更高可靠性與信任度推進規模化自動駕駛應用。

截至2025年，禾賽科技已實現年產量突破百萬台，是全球首家達成該里程碑的光學雷達企業，在車載光學雷達市占約‌32.8％‌，位居行業前列。‌禾賽昨宣布，為滿足先進駕駛輔助系統（ADAS）及機器人領域日益增長的光學雷達需求，公司規劃年產能將由2025年的200萬台提升至2026年的400萬台，實現翻倍增長。

禾賽指出，其ETX是一款車規級超遠距光學雷達產品，主要應用於L3與L4級自動駕駛。該產品基於禾賽第四代晶片平台設計，在纖薄結構下實現高解析度與超遠距探測能力，可整合於車頂或擋風玻璃後方。

陸媒《證券市場周刊》分析，隨著北京、重慶兩地首批L3級自動駕駛專用號牌正式發放，大陸自動駕駛從「封閉測試」正式跨入「合規商用」新階段。同時，安全需求及新法規的發展正推動汽車行業在L3級車型上裝載多顆光學雷達，預計每輛L3級車輛將搭載3顆至6顆光學雷達（單車光學雷達價值量約500美元至1,000美元），這將拓展禾賽科技的潛在市場規模。