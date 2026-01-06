中國官媒放話：考慮收緊對日本出口中重稀土

快訊

中央社／ 台北6日電

中國商務部下午才公告，即日起加強軍民兩用物項對日本管制出口，中國官媒晚間又放話稱，鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮收緊7類中重稀土相關物項對日本管制出口。

中國日報晚間報導引述可靠消息人士稱，鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

中國商務部官網顯示，2025年4月4日發文公告，即日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。

報導提到，中國商務部新聞發言人何亞東在去年12月4日的例行發布會曾表示，日本首相高市早苗公然發表涉台「錯誤言論」，嚴重破壞了中日關係的政治基礎，日方對此負有不可推卸的責任。中方已多次闡明嚴正立場，敦促日方立即糾正「錯誤言行」，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。

何亞東當時揚言，「如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔」。

報導還提到，日本野村總合研究所的評估顯示，日本用於電動汽車驅動電機釹磁體的鏑、鋱等重稀土幾乎100%依賴中國供應，一旦受限，日本經濟將面臨較大衝擊。

野村總合研究所估算，假設中國對日稀土出口限制持續3個月，其結果是造成6600億日圓左右的損失，促使年名義和實際GDP下降0.11%。如果持續一年，損失額將達2.6兆日圓（約新台幣5200億元）左右，年名義和實際GDP將減少0.43%。

野村總合研究所去年11月28日發表報告指出，2012年日中釣魚台群島爭議激化後，中方曾對日本實施3個月稀土出口禁令，對日本經濟活動造成嚴重衝擊，日本從中吸取經驗，積極推動「去中國化」的稀土供應鏈策略，將日本對中國稀土的依存度，從釣魚台事件爆發時的90%降至目前60%左右，惟對中國整體依存度仍居高不下，特別是用於電動車馬達釹磁鐵所需的鏑和鋱等重稀土元素的依存度幾乎達到100%。

報告指出，日方擔憂中方倘再次實施稀土出口管制，勢必對日本經濟造成深遠且巨大的衝擊，預期受到最大衝擊的5個產業為汽車、電子零組件、風力發電、醫療器材業與航太產業。

中國商務部下午公告，即日起加強軍民兩用物項對日本管制出口。中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，其中涵蓋多項稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

日本經濟 稀土 中方

