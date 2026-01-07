舟山港吞吐量首破14億噸

浙江省海港集團5日消息，2025年，寧波舟山港完成貨物吞吐量突破14億噸，有望連續17年位居全球第一；年集裝箱吞吐量首次超過4300萬標準箱，穩居全球第三，港口綜合運營能級實現跨越式提升。

中新社報導，近年來，寧波舟山港不斷加密優化航線布局。截至去年底，寧波舟山港集裝箱航線已達309條，連接全球200多個國家和地區的700多個港口，每日迎送貨輪近300艘次。

快速物流通道服務持續突破。2025年「寧波舟山港—威廉港」中歐快航進入常態化運營，將中歐航程縮短10餘天；當年9月，全球首條中歐北極集裝箱快航航線在寧波舟山港首發，打造了長三角至歐洲最快的海上通道，為應對傳統航線不確定性提供新選擇。

同時，寧波舟山港大力發展海鐵聯運，持續深化打造「浙江e港通」品牌，將「出海口」延伸至大陸內陸腹地。截至去年底，寧波舟山港海鐵聯運線路逾110條，輻射中國16個省分的69個地市，布局內陸無水港40個，當年海鐵聯運業務量超過200萬標準箱。

此外，寧波舟山港還通過實施「集裝箱海運準點降本」計畫，累計為船舶節省待港時間超過2.5萬小時，為航運企業節約成本逾8.67億人民幣。