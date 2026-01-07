北京AI核心產業規模 去年估達4500億人民幣

北京深入落實「人工智能+」行動計畫，廣泛推動應用落地，產業集群效應初步顯現。2025年，預計北京人工智能核心產業規模達4500億元人民幣，企業集聚超過2500家，均占約全國半數。

中新社報導，北京市發展和改革委員會主任楊秀玲5日在北京舉行的「2026北京人工智能創新高地建設推進會」上提到上述內容。 楊秀玲介紹，北京人工智能領域上市企業近60家、獨角獸企業約40家，國內市值最高的人工智能獨角獸企業，單筆融資額最大的具身智能企業、科學智能企業、首個上市國產人工智能芯片企業和大模型企業，都誕生在北京。

楊秀玲表示，北京具有人才資源優勢。北京入圍「AI 2000全球最具影響力學者榜單」的有148人，占全國逾40%；AI學者總量達1.5萬人，占全國30%。北京在全球人工智能最具創新力城市中排名第二，在人工智能領域擁有2個國家實驗室、4個新型研發機構、5個產教融合平台、1個國家級人工智能學院，清華、北大等14所高校設立人工智能學院，人才高度、密度和結構完整度得天獨厚，成為中國人工智能產業創新發展的策源地。