快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

聽新聞
0:00 / 0:00

北京AI核心產業規模 去年估達4500億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京深入落實「人工智能+」行動計畫，廣泛推動應用落地，產業集群效應初步顯現。2025年，預計北京人工智能核心產業規模達4500億元人民幣，企業集聚超過2500家，均占約全國半數。

中新社報導，北京市發展和改革委員會主任楊秀玲5日在北京舉行的「2026北京人工智能創新高地建設推進會」上提到上述內容。 　　楊秀玲介紹，北京人工智能領域上市企業近60家、獨角獸企業約40家，國內市值最高的人工智能獨角獸企業，單筆融資額最大的具身智能企業、科學智能企業、首個上市國產人工智能芯片企業和大模型企業，都誕生在北京。

楊秀玲表示，北京具有人才資源優勢。北京入圍「AI 2000全球最具影響力學者榜單」的有148人，占全國逾40%；AI學者總量達1.5萬人，占全國30%。北京在全球人工智能最具創新力城市中排名第二，在人工智能領域擁有2個國家實驗室、4個新型研發機構、5個產教融合平台、1個國家級人工智能學院，清華、北大等14所高校設立人工智能學院，人才高度、密度和結構完整度得天獨厚，成為中國人工智能產業創新發展的策源地。

北京 獨角獸 榜單

延伸閱讀

李在明結束北京行轉赴上海 參訪韓政府舊址

川普偷襲委內瑞拉 習近平可效法？彭博：侵台代價將更高

彭博：川普打委恐讓北京認為「世界更容易吞下中方未來對台行動」

華郵：中官員訪馬杜洛意外遇美出擊 急向北京發電報

相關新聞

通縮陰影未散 陸央行再提「促進物價合理回升」

針對二○二六年工作重點，中國人民銀行（大陸央行）指出，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策；並將「物價合理回升」作為貨幣政策的...

陸管制上千項目對日出口 涵蓋多項稀土

日本首相高市早苗涉台言論激起的大陸外交對抗已橫跨兩個年度，相關態勢並未降緩，大陸官方昨宣布加強「兩用物項」對日本出口管制...

【專家之眼】脫鉤或融合？前瞻2026兩岸經貿關係走向

時序來到2026年，綜合因素判斷，在美中大兩岸相對穩定前提下，即使台海兩岸政治關係依舊緊繃，但依舊可控。然而，兩岸經貿將...

北京AI核心產業規模 去年估達4500億人民幣

北京深入落實「人工智能+」行動計畫，廣泛推動應用落地，產業集群效應初步顯現。2025年，預計北京人工智能核心產業規模達4...

總投資逾700億人民幣 50重點項目落地浦東

2026年新年伊始，上海市浦東新區5日舉辦「共贏浦東 共創未來—浦東引領區2026年抓投資優環境促發展大會」。在會議現場...

特斯拉上海工廠 去年交付量再冠全球

特斯拉上海超級工廠在2025年12月車輛交付量逾9.71萬台，環比增長11%，為該年交付量最高的月分。此外，特斯拉202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。