擺脫人工遙控 「天工」自成導覽員

「我是具身天工，大家的專屬講解員！」站在各款機器人面前，黑白相間的人形機器人「天工」不時扭動身體、揮舞手臂，盡可能照顧到每個方向的觀眾。近日，大陸首個由人形機器人全自主無人化導覽的展廳在北京人形機器人創新中心亮相。搭載著「慧思開物」大小腦的「天工」，徹底擺脫人工遙控，實現講解導覽全流程獨立運作。

一進展廳，「天工」幽默地跟觀眾打招呼，並播放了自我介紹的影片；沿途走到每款展品面前，它都停下腳步，面向觀眾介紹不同機器人的差別；對於機器人關節等零部件專業術語，它也能用通俗易懂的比喻來講解。

「天工」擅長擬人奔跑。在完成上一個展品的講解後，「天工」徑直踏上展廳裡專門設置的跑道。奔跑前它還不忘提醒觀眾：「做好準備，不要錯過精彩畫面！」

「整個導覽過程都是天工全自主完成的。」北京人形機器人創新中心CTO唐劍解釋，這是大陸首個全自主無人化人形機器人導覽解決方案，讓機器人徹底擺脫人工遙控，實現導覽全流程獨立運作。

在導覽過程中，機器人能精準識別並區分人流、展品、障礙物等目標，並實現精準導航和穩定移動。如果現場觀眾有問題，機器人也可隨機應變、巧妙回答，並以手勢、語音等方式與觀眾充分互動。

展廳內除了機器人，還配有螢幕、燈光等設備。當「天工」走近時，這些設備隨著講解同步開啟和變換。這是由於導覽過程中，「天工」成為智慧中樞，自主完成對設備的精準操控，無需人工干預即可實現導覽與演示的無縫銜接。

走到展廳的演示區，「天工」還給其他機器人下達了「開工」指令，4台機器人互相配合，相繼完成物料搬運、倒料、分揀、打包等任務。唐劍說，「慧思開物」平台具有一腦多機和一腦多能的特性，適配多種機型，能自主調用其他演示機器人，實現了導覽從「單點講解」到「多機聯動」的升級。