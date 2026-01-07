特斯拉上海工廠 去年交付量再冠全球

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

特斯拉上海超級工廠在2025年12月車輛交付量逾9.71萬台，環比增長11%，為該年交付量最高的月分。此外，特斯拉2025年全球範圍內共交付約163.6萬台電動車，其中上海超級工廠交付85.1萬台，占全球總交付量的52%，依舊是特斯拉全球最大的出口中心。 　　

中新社報導，2025年12月10日，特斯拉上海超級工廠下線第400萬台整車；12月31日，特斯拉全球的第900萬台整車從上海超級工廠下線。同年，上海超級工廠生產的車輛持續出口至亞太、歐洲市場，在各地引發銷售熱潮。

特斯拉介紹，在中國市場，Model Y車型是近一年國內SUV銷量冠軍，也是連續4年來中高端車型銷量第一名。在香港和澳門市場，特斯拉是去年11月私家車登記數量第一名，Model Y則是銷量最高的電動車。

