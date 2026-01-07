快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

聽新聞
0:00 / 0:00

總投資逾700億人民幣 50重點項目落地浦東

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
總投資額超700億元、50個重點項目落地上海浦東。圖為2025年12月31日浦東陸家嘴的夜景。 （新華社）
總投資額超700億元、50個重點項目落地上海浦東。圖為2025年12月31日浦東陸家嘴的夜景。 （新華社）

2026年新年伊始，上海市浦東新區5日舉辦「共贏浦東 共創未來—浦東引領區2026年抓投資優環境促發展大會」。在會議現場，50個重點項目集中落地，總投資額逾700億元（人民幣，下同）。

中新社報導，700億的項目覆蓋金融、科技產業、商貿外資、文體旅遊、國資、人才等多個關鍵領域，既有「尚界」新能源車整車生產基地項目、華軟股份總部及研製基地項目等產業標竿項目，也有海光信息AI總部、星能玄光可控核聚變項目等科技項目，彰顯浦東產業生態的多元活力與創新潛力。

會議現場，上海市浦東新區科技和經濟委員會正式發布「十五五浦東新區十大硬核產業集群方案」。該方案以培育壯大新質生產力為引領，明確將聚力打造10大硬核產業集群，加快構建以3大先導產業為引領、先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

根據規畫，浦東將推動集成電路、生物醫藥、智能網聯汽車、軟件信息服務業4大集群邁上5000億元規模，人工智能、智能終端兩大集群衝刺2000億元規模，民用航空、船舶海工、具身智能、新型能源4大集群達成1000億元規模。 　　

同時，浦東各產業集群將聚焦核心賽道提質增效，如集成電路堅持「設計引領、全鏈布局」，生物醫藥瞄準「源創首發、走向世界」，智能網聯汽車發力「整車帶動、創新應用」，同時聯動特色載體輻射周邊區域。

大會同步發布浦東2026年抓投資、優環境、促發展專項政策包，涵蓋科技創新、小微雙創、產業升級、金融護航、人才引智等多個專項，將全面賦能企業內生增長動能。

規模 電路 能源

延伸閱讀

上海推「再投資20條」 鼓勵外資企業進口產品轉陸生產

長江經濟三個新 帶動創業活力

聯發科、神達 四檔發威

上海「梅奔中心」包廂營收分潤全公開 台北大巨蛋被酸：國家機密

相關新聞

通縮陰影未散 陸央行再提「促進物價合理回升」

針對二○二六年工作重點，中國人民銀行（大陸央行）指出，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策；並將「物價合理回升」作為貨幣政策的...

陸管制上千項目對日出口 涵蓋多項稀土

日本首相高市早苗涉台言論激起的大陸外交對抗已橫跨兩個年度，相關態勢並未降緩，大陸官方昨宣布加強「兩用物項」對日本出口管制...

【專家之眼】脫鉤或融合？前瞻2026兩岸經貿關係走向

時序來到2026年，綜合因素判斷，在美中大兩岸相對穩定前提下，即使台海兩岸政治關係依舊緊繃，但依舊可控。然而，兩岸經貿將...

北京AI核心產業規模 去年估達4500億人民幣

北京深入落實「人工智能+」行動計畫，廣泛推動應用落地，產業集群效應初步顯現。2025年，預計北京人工智能核心產業規模達4...

總投資逾700億人民幣 50重點項目落地浦東

2026年新年伊始，上海市浦東新區5日舉辦「共贏浦東 共創未來—浦東引領區2026年抓投資優環境促發展大會」。在會議現場...

特斯拉上海工廠 去年交付量再冠全球

特斯拉上海超級工廠在2025年12月車輛交付量逾9.71萬台，環比增長11%，為該年交付量最高的月分。此外，特斯拉202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。