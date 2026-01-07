總投資逾700億人民幣 50重點項目落地浦東

2026年新年伊始，上海市浦東新區5日舉辦「共贏浦東 共創未來—浦東引領區2026年抓投資優環境促發展大會」。在會議現場，50個重點項目集中落地，總投資額逾700億元（人民幣，下同）。

中新社報導，700億的項目覆蓋金融、科技產業、商貿外資、文體旅遊、國資、人才等多個關鍵領域，既有「尚界」新能源車整車生產基地項目、華軟股份總部及研製基地項目等產業標竿項目，也有海光信息AI總部、星能玄光可控核聚變項目等科技項目，彰顯浦東產業生態的多元活力與創新潛力。

會議現場，上海市浦東新區科技和經濟委員會正式發布「十五五浦東新區十大硬核產業集群方案」。該方案以培育壯大新質生產力為引領，明確將聚力打造10大硬核產業集群，加快構建以3大先導產業為引領、先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

根據規畫，浦東將推動集成電路、生物醫藥、智能網聯汽車、軟件信息服務業4大集群邁上5000億元規模，人工智能、智能終端兩大集群衝刺2000億元規模，民用航空、船舶海工、具身智能、新型能源4大集群達成1000億元規模。

同時，浦東各產業集群將聚焦核心賽道提質增效，如集成電路堅持「設計引領、全鏈布局」，生物醫藥瞄準「源創首發、走向世界」，智能網聯汽車發力「整車帶動、創新應用」，同時聯動特色載體輻射周邊區域。

大會同步發布浦東2026年抓投資、優環境、促發展專項政策包，涵蓋科技創新、小微雙創、產業升級、金融護航、人才引智等多個專項，將全面賦能企業內生增長動能。