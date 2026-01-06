快訊

大陸央行再提物價合理回升列政策考量 續倡適度寬鬆貨幣政策

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行針對2026年工作任務中再提及，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。把「物價合理回升」作為貨幣政策的重要考量。 （中新社）
人行針對2026年工作任務中再提及，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。把「物價合理回升」作為貨幣政策的重要考量。 （中新社）

人行針對2026年工作任務中再度提及，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。把「物價合理回升」作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆等。突顯物價問題依然是今年大陸官方關注的問題。

大陸官方最新數據顯示，大陸11月消費者物價指數（CPI）攀升0.7%，寫下去年三月以來最大升幅。彭博認為，數據顯示通貨緊縮局面緩解。不過11月大陸全國工業生產者出廠價格（PPI）年減2.2%，已連續38個月下跌，跌幅高於市場預期。顯示通縮陰影仍未完全散去。

事實上，人行在2025年便表示，要綜合運用多種貨幣政策工具，根據大陸國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，要把「促進物價合理回升」作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

據人行官網，2026年人行工作會議1月5日至6日召開，會議內容闡述2026年工作重點：一是繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策；二是提升金融服務實體經濟高質量發展質效；三是穩妥化解重點領域金融風險；四是持續深化金融改革和對外開放；五是積極推動全球金融治理改革；六是進一步提升金融管理和服務能力。

會議提到，要暢通貨幣政策傳導機制，發揮好政策利率引導作用，做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範匯率超調風險。

會議也強調，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度；在穩妥化解重點領域金融風險方面，提到要繼續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，穩妥有序推進融資平台退出；建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排，發揮好兩項支持資本市場的貨幣政策工具作用。

會議指出，加強對銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場及有關衍生品的監督管理；也提到要常態長效優化老年人、外籍來華人員支付服務；強化虛擬貨幣監管，持續打擊相關違法犯罪活動；穩步發展數位人民幣等。

虛擬貨幣 金融風險

相關新聞

大陸央行工作會議 今年貨幣政策繼續「適度寬鬆」

新年伊始，中國人民銀行（大陸央行）5、6日在北京召開年度工作會議，就2026年工作提出七個重點，包括繼續實施好適度寬鬆的...

陸嚴打企業財務造假2年罰款365億 18家公司遭強制下市

大陸證監會5日召開跨部門會議，強調持續強化財務造假綜合懲防。數據顯示，2024年以來已查辦相關案件159起，罰沒金額達人...

陸總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在陸投資

南韓總統李在明率大批經貿代表團訪陸，在昨日與大陸國家主席習近平會談後，今天上午在北京和大陸國務院總理李強舉行會見。李強說...

沉迷買黃金！大陸年輕人投入「炒金」 Z世代成黃金投資核心力量

金價大漲帶動大陸年輕世代投入「炒金」。平台數據顯示，年輕世代已成黃金投資核心力量，偏好小額、夜間操作。分析指出，弱美元預...

貿易戰催生經營新視野 首屆傑出亞洲台商頒獎典禮本周登場

面對全球經濟快速變動、產業結構調整與亞洲市場競爭模式的轉變，台灣企業如何在不確定環境中持續創新、建立長期競爭力，已成為產...

