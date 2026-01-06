貿易戰催生經營新視野 首屆傑出亞洲台商頒獎典禮本周登場

面對全球經濟快速變動、產業結構調整與亞洲市場競爭模式的轉變，台灣企業如何在不確定環境中持續創新、建立長期競爭力，已成為產官學界高度關注的議題。台北經營管理研究院（台管院）舉辦「第一屆亞洲台商創新營運模式論壇」及「第一屆傑出亞洲台商頒獎典禮」，將於115年1月8日至1月9日在台北舉行。

亞洲台商獎今年為第一屆，台管院院長陳明璋表示，亞洲是除了中國大陸之外的全球第二大供應鏈中心。許多台商早期響應新南向政策，積極前往東南亞等亞洲國家投資，同時大陸台商在2008年前後，也積極從大陸轉進東南亞等亞洲國家投資，形成台商全球布局的第二個製造業供應鏈群聚中心。受到美中貿易戰與川普關稅的衝擊，近年來有更多大陸台商轉往東南亞發展，充滿挑戰，也更需要政府與社會各界的鼓勵和協助。

也因此，陳明璋指出，台管院將關懷的觸角擴及到亞洲台商，藉辦「傑出亞洲台商獎」，表揚台商在亞洲各國經營有成及轉型升級的努力。

據了解，亞洲台商獎選拔委員會比照「傑出大陸台商獎」，由產官學界人士組成，同樣由行政院前院長陳冲擔任主委。首屆選出三項獎項，包括企業績效類的企業典範、創新經營與接班傳承等。

「亞洲台商創新營運模式論壇」將於115年1月8日（星期四）在國立臺北商業大學圖書館B1國際行銷講堂舉行，論壇聚焦亞洲台商在創新營運模式、經營策略與接班傳承等關鍵議題，邀請企業領袖與專家分享實務經驗，剖析台商在跨國經營環境中所面臨的挑戰與機會。

緊接著於115年1月9日（星期五）下午，將於文化大學推廣教育部大夏館B1表演廳舉行「第一屆傑出亞洲台商頒獎典禮」，表彰長期深耕亞洲市場、在企業典範、創新經營與接班傳承等面向具卓越表現的台商企業，展現台商在亞洲市場的整體實力與影響力。

相關活動資訊與報名方式，請參考官方網站：https://www.mit-tpe.org/

洽詢電話：02-8732-3216