快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

聽新聞
0:00 / 0:00

銷量遭比亞迪反超 特斯拉在陸推出0息購車方案搶市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
面對激烈競爭的中國車市，特斯拉推出5年0息和7年超低息購車方案積極搶市。圖為特斯拉在北京的一家展售店。（路透）
面對激烈競爭的中國車市，特斯拉推出5年0息和7年超低息購車方案積極搶市。圖為特斯拉在北京的一家展售店。（路透）

全球電動車市場競逐白熱化之際，大陸車企巨頭比亞迪去年的汽車銷售數量首次超越特斯拉，登頂全球電動車銷量榜首。在汽車銷量下滑之際，特斯拉於大陸推出5年0息和7年超低息購車方案積極搶市。

特斯拉官方微博6日發佈消息，特斯拉Model 3/Y/Y L推出7年超低息購車方案。Model 3/Y頭期款人民幣7.99萬元起，月付可低至1,918元；Model Y L頭期款9.99萬元起，月月可低至2,947元。Model Y L還首次推出5年0息，頭期款9.99萬元起，月付可低至3,985元。

界面新聞指出，特斯拉目前正面臨銷量下滑的壓力。官方公布的2025年第四季數據顯示，特斯拉當季生產超過43.4萬輛新車，按年下降5.5%；銷量超過41.8萬輛新車，按年下降約16%。

分析認為，特斯拉2025年第四季銷量下降主要受到美國聯邦政府提前在9月30日前終止電動汽車激勵措施的影響。這一決定比原計劃更早，並促使特斯拉及其他汽車製造商的電動汽車銷量提前至第三季。

就全年來看，特斯拉2025年全球交付汽車163.6萬輛，按年下降約8.6%，為連續第二年交付量下滑。

這也是特斯拉首次在全年電動汽車銷量上被比亞迪超越。比亞迪發布數據顯示，2025年全年累計銷量460萬2,436輛，按年增長7.73%，其中純電車型全年累計225萬6,714輛，按年大增27.86%。

特斯拉去年底宣布，全球第900萬輛電動車在上海超級工廠下線。據大陸乘聯會最新統計數據，特斯拉上海超級工廠在2025年12月交付量超9.71萬輛，按月增長11%，為2025年最高月份。據估算，2025年12月特斯拉在大陸銷量約9.4萬輛，按年增長約13%。

據統計，在特斯拉去年交付的163.6萬輛汽車中，上海超級工廠交付85.1萬輛，佔全球總交付量52%，依舊是特斯拉全球最大出口中心。

除了特斯拉，大陸車企或在陸經營外國車企也於近期陸續公布促銷方案。BMW中國1月1日起調整31款主力車型建議零售價，中國商報不完全統計，有超過15個品牌發布1月限時促銷政策，涉及近70款車型。

特斯拉 電動汽車 頭期款

延伸閱讀

陸總理李強在廣東調研 比亞迪、機器人、低空經濟成關鍵字

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

特斯拉1個月漲15%！無人車大戰開打 切老：雙雄爭霸、勝負仍難立定

相關新聞

陸嚴打企業財務造假2年罰款365億 18家公司遭強制下市

大陸證監會5日召開跨部門會議，強調持續強化財務造假綜合懲防。數據顯示，2024年以來已查辦相關案件159起，罰沒金額達人...

美突襲委內瑞拉／中在委投資4198億 恐淪最大輸家

美國對委內瑞拉進行大規模攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，讓中國在西半球的能源與軍事布局面臨前所未有挑戰，包括中國在委內瑞拉...

上海推「再投資20條」 鼓勵外資企業進口產品轉陸生產

上海市發展改革委、市商務委等11個部門聯合印發《上海市鼓勵外商投資企業境內再投資若干措施》（再投資20條）。相關措施鼓勵...

香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

為期24天的第59屆工展會5日圓滿落幕，臨近閉幕日，仍有大量市民及旅客把握最後機會入場掃貨，會場人潮洶湧，氣氛熱烈。主辦...

港鐵創舉 3月1日准寵物狗搭乘 限額1200 須置寵物袋或背包

香港愛護動物協會將於3月1日舉辦「全城狗狗行善日2026」，獲港鐵公司支持，並成為香港首個允許中小型寵物狗乘搭港鐵（包括...

銷量遭比亞迪反超 特斯拉在陸推出0息購車方案搶市

全球電動車市場競逐白熱化之際，大陸車企巨頭比亞迪去年的汽車銷售數量首次超越特斯拉，登頂全球電動車銷量榜首。在汽車銷量下滑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。