上證指數漲破4000點 續創逾10年新高

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上證指數6日持續走強，續創逾十年新高。（美聯社）
上證指數6日持續走強，續創逾十年新高。（美聯社）

上證指數6日開盤持續直線拉漲，並突破2025年11月14日的階段高點4,034.08點，刷新2015年7月底以來的逾十年新高。截至午盤，上證指上漲1.14%，來到4,069.38點。深證成指上漲0.81%，來到13,940.24點；創業板指則微跌0.04%，科創綜指漲逾1%。

滬深兩市半日成交額達到人民幣1.78兆元，較上個交易日放量1455億。

證券時報網報導，興業證券指出陸股2026年行情有三大支撐：

一、海外對陸股的負面衝擊有限，反倒是全球AI產業趨勢的共振、寬鬆的流動性和弱美元可望提振A股；

二、盈利修復或將成為最大的亮點；

三、資金趨勢上的積極變化有望得到更為深入的演繹，並進一步形成正向反饋。

粵開證券也表示，2026年，支撐A股向好的核心邏輯依然穩固，同時海外干擾因素正逐漸減弱，市場可望開啟一輪長期「慢牛」行情，其持續性或超越歷史多數時期。

粵開證券認為A股可望延續走強主要基於五大原因：

一、官方宏觀政策持續發力，經濟基本面有望改善；

二、產業轉型不斷提速，新動能將釋放更多增長活力，並為市場提供源源不斷的優質標的和結構性機會；

三、資本市場改革深化，市場功能全面升級；

四、資金活水持續流入，為市場上漲提供支撐；

五、海外短期擾動正逐步減退，市場風險偏好有望提升。

陸股 大支

