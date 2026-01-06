長江經濟三個新 帶動創業活力
大陸國家發改委副主任王昌林5日在國務院新聞辦公室舉行的發布會上表示，長江經濟帶已成中國科技資源最富集、創新創業活力最強的區域之一。 中新社報導，王昌林說，國家發改委積極推動沿江產業綠色低碳轉型，取得了積極成效，可以用「三個新」來概括。
一是創新驅動培育新動能。他介紹，國家發改委完善區域創新體系，在沿江省市佈局了3個科技創新中心、8個國家實驗室等創新平台，在人工智能、量子信息、集成電路、生命科學等領域突破了一批關鍵核心技術。
二是產業升級塑造新優勢。他說，長江經濟帶累計培育國家級先進製造業集群41家、戰略性新興產業集群30家。
三是綠色轉型實現新突破。長江經濟帶布局建設了24個國家碳達峰試點城市和園區、14個零碳園區；推動浙江麗水、江西撫州等14個試點地區加快探索生態產品價值實現機制。
