長江經濟三個新 帶動創業活力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家發改委副主任王昌林5日在國務院新聞辦公室舉行的發布會上表示，長江經濟帶已成中國科技資源最富集、創新創業活力最強的區域之一。 　中新社報導，王昌林說，國家發改委積極推動沿江產業綠色低碳轉型，取得了積極成效，可以用「三個新」來概括。

一是創新驅動培育新動能。他介紹，國家發改委完善區域創新體系，在沿江省市佈局了3個科技創新中心、8個國家實驗室等創新平台，在人工智能、量子信息、集成電路、生命科學等領域突破了一批關鍵核心技術。 　　

二是產業升級塑造新優勢。他說，長江經濟帶累計培育國家級先進製造業集群41家、戰略性新興產業集群30家。

三是綠色轉型實現新突破。長江經濟帶布局建設了24個國家碳達峰試點城市和園區、14個零碳園區；推動浙江麗水、江西撫州等14個試點地區加快探索生態產品價值實現機制。

綠色 電路

延伸閱讀

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

製程多元 南市經發局轄管產業園區針對特性強化防災

美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

彰化市寶山路12日起路邊停車收費 體育場園區周邊400格規畫跟進

相關新聞

陸去年貿易順差 一帶一路占4成

日經中文網昨報導，受中美貿易摩擦激化，中國大陸加強了對美國以外國家和地區的出口，去年大陸貿易順差超過四成來自一帶一路沿線...

上海優化營商環境 助企業闖海外

上海堅持每年出台一版優化營商環境行動方案，1月4日推出第九版。在元旦假期後的首個工作日，上海召開2026年全市優化營商環...

房仲報喜…港億元豪宅 去年傳成交逾百起

「香港地遍地黃金」，曾是流行的粵語殘片（粵語長篇電影）台詞。2026開年數日香港似乎又遍地金景象。1月3日這天的六合彩新...

長江經濟三個新 帶動創業活力

大陸國家發改委副主任王昌林5日在國務院新聞辦公室舉行的發布會上表示，長江經濟帶已成中國科技資源最富集、創新創業活力最強的...

高盛估陸今年GDP增4.8％

美國投行高盛集團預估中國大陸今年實際ＧＤＰ增長百分之四點八，高於市場共識預期的百分之四點五，主因之一是大陸決策者承諾「穩...

陸總理李強在廣東調研 比亞迪、機器人、低空經濟成關鍵字

大陸國務院總理李強3日至5日在廣東調研，期間參觀了比亞迪公司新能源汽車展示、了解低空經濟發展情況，觀看機器人企業產品演示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。