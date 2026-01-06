房仲報喜…港億元豪宅 去年傳成交逾百起

「香港地遍地黃金」，曾是流行的粵語殘片（粵語長篇電影）台詞。2026開年數日香港似乎又遍地金景象。1月3日這天的六合彩新年金多寶，如1注獨中可拿走1億港元。地產代理美聯說，去年億元豪宅就成交逾百宗，匯豐銀行的報告則說，在香港千萬富翁已不是遙不可及，每13名港人就有一位。

類似台灣樂透的香港六合彩，每逢年節都有金多寶，今次新年金多寶香港馬會特備了7千5百萬港元金多寶彩池，再加上大批港人投注，到下午四點半，投注額已有1億5千萬港元，如以10港元一注獨中一等獎，將收一億港元即近四億港元新台幣。

六合彩新年金多寶攪珠3日9時半舉行，特備7,500萬元金多寶，若以10港元一注獨中，估頭獎有望1億元。

開年不斷總結去年各路戰果，也在3日這天，有地產代理商美聯物業的研究中心，公佈了去年住宅物業銷售資訊，其中最令人矚目的，是說香港去年逾億港元豪宅的一手成交量，共有101宗，數字創下四年新高，這意味著香港約三至四天，就有一單逾億港元豪宅成交。

美聯物業分析師岑頌謙說，踏入2026年，逾億元一手成交有加快趨勢，僅進入新年的過去兩天中，至少已錄得6宗億元豪宅成交。他相信香港超級豪宅供應罕有，勢成富豪追捧對象。

買下香港逾億港元豪宅，身家至少要數億，在人數比率上不高。滙豐銀行發表最新的《滙豐富裕人士年度報告》證實香港地真的富得流油。報告說若以流動資產計算，香港每13人就有1位千萬富翁，而這群體的崛起年齡日益年輕，平均為39歲，且他們從百萬到千萬的財富躍進，平均只需8年。

在傳統投資領域以外，報告認為香港富裕人士對新興投資趨勢的敏銳觸覺。例如受訪富裕人士對人工智能（AI）投資均充滿期待，64%受訪者表示現在或計劃未來投資AI相關行業，當中58%人認為利用AI投資有助帶來更高回報，54%人更希望銀行和財務顧問能運用AI協助制定投資策略。