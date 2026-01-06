上海優化營商環境 助企業闖海外

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海堅持每年出台一版優化營商環境行動方案，1月4日推出第九版。在元旦假期後的首個工作日，上海召開2026年全市優化營商環境大會，推動26條任務舉措。

中新社報導，與包含58條任務舉措的「8.0版」相比，《上海市加快打造國際一流營商環境行動方案（2026年）》（下稱《行動方案》）內容更聚焦凝練，重在推動解決企業反映突出的難點堵點問題，並進一步細化階段性的具體舉措，積極回應企業在「走出去」服務、「反內卷」治理、平台經濟監管、跨區域合作等方面的新關切、新問題。

上海社會科學院世界經濟研究所副研究員高疆表示，《行動方案》提及「做強」、「走出去」、「服務」，支持虹橋國際中央商務區等率先構建支持企業國際化運營的機制和服務體系。具體包括加強培訓，提升境外投資項目諮詢服務能力；完善涉外法律綜合服務、跨境稅收服務，加強企業「走出去」風險提示，數據出境負面清單適用範圍拓展至全市等。

他說，企業直接使用有政府背書的綜合性公共出海服務平台，提高了出海信息的綜合性、時效性和準確性，極大降低企業出海成本。

虹橋國際中央商務區目前已建立「走出去」專業伙伴合作聯盟，並通過打造海外虹橋發展服務中心、建成虹橋國際人才服務中心、升級虹橋海外貿易中心，推動服務集成、信息集成、管理集成，構建覆蓋出海全鏈條的一站式服務平台。 　　

作為該平台受益企業代表，威高控股威元集團產業運營負責人文賽蘭希望，未來虹橋官方可以提供更便捷的出海綠色通道和政策指導扶持，協助出海企業鏈接更多優質可靠的海外資源。

「此次推出的很多舉措都踩在企業痛點上」。高疆認為，《行動方案》明確為數字經濟、人工智能、數據貿易、跨境電商等新模式「站台」。

她提到，方案補齊此前服務短板；更針對性地新增「大型企業等經營主體不得濫用優勢地位」的條款，精準適配新業態發展中的競爭規制需求。

