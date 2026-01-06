快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

上證開門紅 收復4,000關

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸2026年首個交易日股匯市勁揚，其中，上證指數表現亮眼，繼去年11月後再次突破4,000點大關。機構分析，隨著人民幣升值趨勢成形、資金充足及經濟復甦，結構性行情或將延續，提前展開「春季躁動」行情。

春季躁動是A股市場常見的季節性現象，指每年年末至次年首季常出現的階段性上漲行情。其形成受多重因素驅動，包括政策預期、流動性改善、業績真空期及市場情緒共振等。

三大指數昨（5）日全天維持強勢。截至收盤，上證指數上漲1.38%，報4,023點；深證成指上漲2.24%，報13,828點。滬深兩市成交額高達人民幣2.5兆元，較前一交易日大幅放量逾人民幣5,000億元。

盤面上，保險板塊領漲；人腦工程、醫療器械、創新藥概念股掀起漲停潮；貴金屬、半導體等板塊漲幅居前；免稅、石油、跨境支付、航運港口及銀行板塊回檔。新華財經指，腦機介面概念成為盤面亮點，近40檔個股漲幅超過一成。

第一財經引述業內人士分析，雖短期仍有委內瑞拉等國際地緣政治事件干擾，但在人民幣持續升值、資金面充足及經濟復甦背景下，料人工智慧（AI）相關個股仍可能成為行情驅動力。

興業證券首席策略分析師張啟堯則稱，隨2025年12月海外環境轉暖、人民幣升值及政策靠前發力，帶動市場流動性和風險偏好改善，上證指數出現罕見「十連漲」，春季躁動行情已具備良好基礎。

萬泰華瑞投資基金經理張弛指出，在元旦假日期間，1月2日港股恒生科技指數大漲4%，亦說明了市場風偏在上升，成長股明顯占優勢，新年度第一周，判斷市場風格聚焦科技，重點在AI應用等方向。

中金公司策略團隊則將2026年A股定義為「乘勢篤行」，由於AI革命進入應用關鍵期，大陸創新產業迎來業績兌現，上述趨勢將繼續支持「中國資產」表現。與此同時，經歷一定估值修復後，2026年A股基本面重要性將繼續提升，全球資金和大陸國內居民資金動向也是不可忽視的因素。

外資機構同樣對中國股票市場充滿信心。亞洲新興市場板塊中，摩根大通、花旗私人銀行維持對中國市場的超配評級。高盛研究團隊則預測，中國股票市場到2027年末有望實現38%的漲幅。這一漲幅的主要驅動力為企業盈利增長，高盛認為中國企業盈利2026年及2027年將分別增長14%和12%。

指數 人民幣 板塊

