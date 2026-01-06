人民幣升至近三年新高
人民幣即期匯率（在岸價）昨（5）日盤中最高升至6.9770，再度刷新2023年5月中旬以來近三年新高。港媒引述交易員稱，農曆年前出口商結匯需求不減，加上大陸經濟數據略有轉好，有利人民幣匯率延續升勢。
2026年首個交易日，人民幣對美元中間價報7.0230，上調58點，續創2024年9月以來近15個月新高。中間價較路透預測偏弱278點，顯示北京監管層仍對單邊升值預期進行管控，避免升值預期快速發酵。
分析指出，這一輪人民幣升值行情背後，是美元走弱、中國經濟基本面穩健、年末結匯需求釋放等多重因素的共振助推，疊加出口韌性與人民幣資產吸引力提升的合力支撐。
與此同時，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定的政策基調已連續四年延續，中國人民銀行（大陸央行）去年第4季度例會則進一步明確防範匯率超調風險的導向。
展望2026年，中信建投研報指，人民幣將保持強健穩定，對美元面臨小幅升值壓力，但不宜過度升值，應進一步夯實長期升值的產業基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言