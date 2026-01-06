快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

人民幣升至近三年新高

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

人民幣即期匯率（在岸價）昨（5）日盤中最高升至6.9770，再度刷新2023年5月中旬以來近三年新高。港媒引述交易員稱，農曆年前出口商結匯需求不減，加上大陸經濟數據略有轉好，有利人民幣匯率延續升勢。

2026年首個交易日，人民幣對美元中間價報7.0230，上調58點，續創2024年9月以來近15個月新高。中間價較路透預測偏弱278點，顯示北京監管層仍對單邊升值預期進行管控，避免升值預期快速發酵。

分析指出，這一輪人民幣升值行情背後，是美元走弱、中國經濟基本面穩健、年末結匯需求釋放等多重因素的共振助推，疊加出口韌性與人民幣資產吸引力提升的合力支撐。

與此同時，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定的政策基調已連續四年延續，中國人民銀行（大陸央行）去年第4季度例會則進一步明確防範匯率超調風險的導向。

展望2026年，中信建投研報指，人民幣將保持強健穩定，對美元面臨小幅升值壓力，但不宜過度升值，應進一步夯實長期升值的產業基礎。

人民幣 中國人民銀行

延伸閱讀

股匯不同步！因國際美元走強 新台幣今由升轉貶

重賞催生 雲林加碼補助生第3胎起領10萬

賴清德總統談利率政策 保持適度寬鬆

新年伊始 港媒呼籲政府包容不同聲音

相關新聞

陸去年貿易順差 一帶一路占4成

日經中文網昨報導，受中美貿易摩擦激化，中國大陸加強了對美國以外國家和地區的出口，去年大陸貿易順差超過四成來自一帶一路沿線...

陸搶攻腦機介面 賽局開打…陸企加快臨床試驗布局

大陸人工智慧（AI）應用加速發展之際，腦機介面（BCI）技術競速同步升溫。在美國特斯拉創辦人馬斯克宣布其腦機介面公司Ne...

陸晶圓代工三哥 砸千億擴產

有台資背景、被視為大陸晶圓代工「老三」的晶合集成宣布，已啟動建設一條12吋晶圓生產線，月產能5.5萬片，新廠房將落戶合肥...

上海優化營商環境 助企業闖海外

上海堅持每年出台一版優化營商環境行動方案，1月4日推出第九版。在元旦假期後的首個工作日，上海召開2026年全市優化營商環...

房仲報喜…港億元豪宅 去年傳成交逾百起

「香港地遍地黃金」，曾是流行的粵語殘片（粵語長篇電影）台詞。2026開年數日香港似乎又遍地金景象。1月3日這天的六合彩新...

長江經濟三個新 帶動創業活力

大陸國家發改委副主任王昌林5日在國務院新聞辦公室舉行的發布會上表示，長江經濟帶已成中國科技資源最富集、創新創業活力最強的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。