高盛：陸2026年 GDP 看增4.8%

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國投行高盛集團預期中國大陸2026年GDP增長率4.8%，這一數字高於市場共識預期的4.5%，主要原因是大陸決策者承諾「穩投資」。

港媒信報報導，高盛預估，大陸2026年的固定資本形成總額增速將會從2025年的1.5%反彈至3.5%；高盛並假設2026年政策寬鬆「加碼」，包括兩次10個基點的降息，以及估計廣義財政赤字擴大1.2個百分點，這兩項預測均較市場共識略為鴿派。

高盛指出，大陸房地產市場可能繼續下滑，但由於該行業在經濟中的占比已大幅下降，其對GDP的拖累應該會減輕。

高盛預計，2026年實際的出口量將增長5%；居民消費價格指數（CPI）的年增率將會從2025年的0%上升至0.6%，工業生產者出廠價格指數（PPI）將從2025年的下降2.6%改善至下降0.7%。

高盛指出，家庭消費增速預料將放緩，但政府消費有望加快，從而抵消私人消費疲軟的影響。

去年12月上旬中召開的中共中央經濟工作會議提出，2026年要繼續實施「更積極的財政政策」與「適度寬鬆的貨幣政策」，2026年經濟工作首重「堅持內需主導，建立強大國內市場」，其中提到「推動投資止跌回穩」。

