陸去年貿易順差 一帶一路占4成

日經中文網昨報導，受中美貿易摩擦激化，中國大陸加強了對美國以外國家和地區的出口，去年大陸貿易順差超過四成來自一帶一路沿線國家，占比創新高，且首次超過美國。

報導分析大陸海關總署數據，去年一至十一月，大陸對一帶一路沿線國家的出口按年增長百分之十一點六，遠超百分之五點四的整體出口增速。

去年一至十一月，大陸累計貿易順差高達一點○七兆美元，創下歷史新高。其中，大陸對一帶一路沿線國家的貿易順差高達四八○○億美元，占順差總額的百分之四十五，這一數據較二○二四年上升十六個百分點，也寫下二○一三年一帶一路倡議提出以來的最高比率。

報導指，在與美國貿易摩擦持續下，大陸通過基礎設施和去碳化等投資，正在提高對一帶一路國家影響力。例如江蘇某經營工程機械的國有企業，去年七月開始向東南亞的汶萊供應大型液壓挖掘機，用於開採資源和建設基礎設施，還提供技術培訓和售後支援。大陸著眼於汶萊豐富的石油、天然氣資源。

在大陸面向非洲的出口中，去碳化相關產品的出貨正在增加。陸媒曾指，南非和奈及利亞等非洲廿五個國家在截至去年六月的一年裡，從大陸進口的光電面板容量年增六成。

同時，大陸對美國依存度進一步降低，對美貿易順差也維持縮小態勢。去年一至十一月，美國占大陸貿易順差整體的比率降至百分之廿四，比二○二四年下降超過十個百分點。這一數字在二○一八年超過九成，之後呈下降趨勢，至去年終於低於一帶一路國家的占比。

報導提到，中美貿易戰也波及大陸面向亞洲的出口，例如一帶一路沿線的越南、柬埔寨，大陸被指通過這些國家，以低價輸出過剩的電動車、鋼鐵，甚至藉其向美國「迂迴出口」。

大陸不僅增加對一帶一路沿線國家的貿易，近年還增加投資。據澳洲格里菲斯大學和上海復旦大學研究機構的聯合調查，去年上半年，大陸對一帶一路沿線國家的投資達到一二四○億美元，創下二○一三年以來新高。大陸面向礦物資源豐富的非洲的投資，增加尤為明顯。