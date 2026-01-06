聽新聞
高盛估陸今年GDP增4.8％
美國投行高盛集團預估中國大陸今年實際ＧＤＰ增長百分之四點八，高於市場共識預期的百分之四點五，主因之一是大陸決策者承諾「穩投資」。
香港信報報導，高盛報告預估，大陸今年的固定資本形成總額增速將從去年的百分之一點五，反彈至三點五；高盛並假設今年政策寬鬆「加碼」，包括兩次十個基點的降息，以及預計廣義財政赤字擴大一點二個百分點，這兩項預測均較市場共識略為鴿派（傾向寬鬆）。
高盛指出，大陸房地產市場可能繼續下滑，但由於該行業在經濟中的占比已大幅下降，其對GDP的拖累應會減輕。
高盛預計，今年大陸實際出口量將增長百分之五；居民消費價格指數（ＣＰＩ）的年增率將從今年的百分之○升至○點六，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）將從今年的下降百分之二點六，改善至下降百分之○點七。高盛指出，家庭消費增速預料將放緩，但政府消費有望加快，從而抵消私人消費疲軟的影響。
去年十二月召開的中央經濟工作會議提出，今年要繼續實施更積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，今年經濟工作首重「堅持內需主導，建立強大國內市場」，其中提到「推動投資止跌回穩」。
