聽新聞
0:00 / 0:00

高盛估陸今年GDP增4.8％

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國投行高盛集團預估中國大陸今年實際ＧＤＰ增長百分之四點八，高於市場共識預期的百分之四點五，主因之一是大陸決策者承諾「穩投資」。

香港信報報導，高盛報告預估，大陸今年的固定資本形成總額增速將從去年的百分之一點五，反彈至三點五；高盛並假設今年政策寬鬆「加碼」，包括兩次十個基點的降息，以及預計廣義財政赤字擴大一點二個百分點，這兩項預測均較市場共識略為鴿派（傾向寬鬆）。

高盛指出，大陸房地產市場可能繼續下滑，但由於該行業在經濟中的占比已大幅下降，其對GDP的拖累應會減輕。

高盛預計，今年大陸實際出口量將增長百分之五；居民消費價格指數（ＣＰＩ）的年增率將從今年的百分之○升至○點六，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）將從今年的下降百分之二點六，改善至下降百分之○點七。高盛指出，家庭消費增速預料將放緩，但政府消費有望加快，從而抵消私人消費疲軟的影響。

去年十二月召開的中央經濟工作會議提出，今年要繼續實施更積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，今年經濟工作首重「堅持內需主導，建立強大國內市場」，其中提到「推動投資止跌回穩」。

高盛 GDP 出口值

延伸閱讀

台股攻三萬點全靠台積電 台積會漲到哪？法人最新目標價喊到2400

AI還稱不上泡沫 高盛：投資人如今與達康時代「差很大」

23年來首次超越南韓！台灣人均GDP排亞洲第4 也領先日本

高盛鴻海目標價400...ALL IN或是出貨文？專家：本益比20倍難度其實偏高

相關新聞

陸總理李強在廣東調研 比亞迪、機器人、低空經濟成關鍵字

大陸國務院總理李強3日至5日在廣東調研，期間參觀了比亞迪公司新能源汽車展示、了解低空經濟發展情況，觀看機器人企業產品演示...

陸去年貿易順差 一帶一路占4成

日經中文網昨報導，受中美貿易摩擦激化，中國大陸加強了對美國以外國家和地區的出口，去年大陸貿易順差超過四成來自一帶一路沿線...

高盛估陸今年GDP增4.8％

美國投行高盛集團預估中國大陸今年實際ＧＤＰ增長百分之四點八，高於市場共識預期的百分之四點五，主因之一是大陸決策者承諾「穩...

陸汽車大舉銷往委內瑞拉 2025年1至11月年增130%

中國除了是委內瑞拉石油最大買主，也大舉向委國出口汽車。中國乘聯分會秘書長崔東樹4日表示，2025年1至11月，中國對委內...

美接掌委國石油恐衝擊對陸出口 陸外交部：中方利益依法受保護

美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並關押在美國受審，同時宣布將接管委國石油產業，北京態度備受關注。大陸外交部...

半導體供應短缺 本田大陸廠停產延長至1月19日

日本汽車製造商本田（Honda）今天宣布，由於半導體供應短缺，旗下3座中國工廠的停產時間將延長至1月19日。凸顯中國與荷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。