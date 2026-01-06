阿里巴巴旗下 高德地圖布局具身智能

近期有消息稱，阿里巴巴旗下高德地圖已布局「世界模型」，並計劃推出一項新的產品應用，且該模型將於近期開源。

同時，高德內部已成立具身業務部，業務範圍將從地圖導航跨越至人形機器人、機器狗等具身智能（讓AI擁有身體，能像人一樣感知環境、學習技能並執行任務）領域。

據史丹佛大學教授李飛飛團隊發布的WorldScore官網顯示，高德世界模型目前綜合得分位列第一。

世界模型是理解物理學和空間屬性等真實世界動態的神經網路，該類模型可運用文字、影像、影片和動作等輸入資料，生成模擬逼真物理環境的影片。而物理AI開發人員再運用世界模型生成自訂的合成資料或下游AI模型，用於訓練機器人和自駕車。

彭博引述知情人士報導稱，高德地圖即將推出新功能：商家僅需上傳視頻或照片，系統即可自動生成3D空間模型。該方案旨在降低商戶營銷推廣成本。知情人士稱，阿里巴巴計劃基於其視覺萬相模型技術，向部分商家提供限時免費服務。被視為跟另一生活應用平台美團展開競爭的舉措之一。

高德在去年8月宣布全面AI化，全方位轉向空間智能。並在同年9月推出了本地生活產品「高德掃街榜」（納入導航、搜索、到店等行為，結合AI計算得出商家綜合評分數據）。

高德在去年10月舉行的2025雲棲大會上，正式發布高德空間智能產業技術戰略。除了將地圖升級為基於空間智能的AI原生應用外，高德更期望通過空間智能助推產業發展。其定位也正從一個地圖App，轉變為面向產業的新一代時空智能基礎設施提供者。

這一布局與阿里集團的 AI生態緊密聯動，近期阿里最新的AI旗艦應用「千問」已率先接入高德及高德掃街榜，透過AI技術大幅提升本地生活服務的交互體驗。從2024年的地圖工具到2026年的空間智慧巨頭，高德正試圖透過構建物理世界的「大腦」與「軀幹」，定義具身智慧時代的新基建。

綜合新浪科技、科創板日報報導，高德內部已成立具身業務部，從地圖導航跨越至具身智能領域。

從高德招聘官網能看到，除了具身業務部的招聘外，還有諸多世界模型相關職位。包括具身智能產品專家、數據 / 算法工程師等方向。