陸晶圓代工三哥 砸千億擴產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

有台資背景、被視為大陸晶圓代工「老三」的晶合集成宣布，已啟動建設一條12吋晶圓生產線，月產能5.5萬片，新廠房將落戶合肥新站，預計2026年第4季投產，總投資高達人民幣355億元（約新台幣1,608億元）。主因在大陸半導體國產化替代下，滿足本土需求。

晶合集成成立於2015年，實際控制人為合肥國資委，由台灣人蔡國智擔任董事長，去年前三季營收規模在人民幣81億元左右。

在大陸晶圓代工廠中，其規模僅次於中芯國際、華虹半導體，最新市值超人民幣660億元。公司業務覆蓋150奈米至40奈米製程、多種應用的製程平台晶圓代工業務，並推進28奈米平台發展。台廠包括聯詠（3034）、奕力、奇景等驅動IC設計公司，陸廠包括豪威科技、華為海思與海光信息等圖像傳感器都在其客戶名單之列。

綜合大河財立方、21世紀經濟報導，該產線布局40及28奈米CIS、OLED、邏輯晶片等製程，產品可廣泛應用於OLED顯示面板、AI手機、AI電腦、智能汽車及AI等領域。晶合集成表示，將在2026年第4季搬入設備機台，實現投產，預計可在2028年第2季滿產狀態，以期滿足市場對高性能、高質量晶圓代工服務需求。

