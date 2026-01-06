陸搶攻腦機介面 賽局開打…陸企加快臨床試驗布局

大陸人工智慧（AI）應用加速發展之際，腦機介面（BCI）技術競速同步升溫。在美國特斯拉創辦人馬斯克宣布其腦機介面公司Neuralink將於2026年啟動大規模量產之際，有陸媒指出，大陸多家腦機介面企業亦加快臨床試驗布局，侵入式與非侵入式路線並進，產業競逐進入新階段。

腦機介面概念也成為A股新年首交易日亮點，近40檔個股昨（5）日漲幅超過一成。

分析指出，在Neuralink規模化量產預期和技術突破的催化下，A股腦機介面相關標的也有望受益，包括三博腦科、美好醫療、創新醫療、航太長峰、麒盛科技、漢威科技、雷迪克、熵基科技等。

腦機介面是直接連接大腦與外部裝置的技術，能讀取腦部訊號（如腦電波）並轉譯成控制指令，實現意念操控機器，主要用於醫療復健和人機互動，其原理涉及訊號擷取、分析與設備輸出，應用範圍正從醫療走向通用智能。

第一財經指，Neuralink將轉向更精簡、幾乎全自動化的手術流程，其設備可直接將柔性電極植入硬腦膜而無須切開，降低手術創傷。馬斯克曾提出，目標於2028年推動「全腦腦機介面計畫」，涵蓋運動解碼、視覺編碼及更高通道數的深層設備。

在此同時，大陸已誕生多個對標Neuralink技術路線的腦機介面公司，其中階梯醫療、博睿康、芯智達、腦虎科技等已步入臨床驗證階段。

北京腦科學與類腦研究所所長羅敏敏稱，機構旗下「北腦一號」已完成多名患者植入，2026年將啟動註冊臨床。而效能更高的「北腦二號」亦將展開由機構研究者發起的、不以藥品醫療器材等產品註冊為目的的臨床研究（IIT），配置高通量柔性微絲電極及千通道神經訊號解碼架構。

腦虎科技創辦人陶虎指，該公司計劃於2026年完成正式臨床試驗註冊，截至2025年底已完成54例植入。大陸中科院自動化所副研究員劉冰表示，目前大陸第一梯隊企業包括階梯醫療與博睿康，但除臨床進度外，尚須觀察技術成熟度及患者實際獲益。不過，劉冰直言，目前大陸的腦機介面技術與Neuralink仍有一定差距，整體差距在2至3年。

同時，大陸非侵入式腦機介面亦同步推進。格式塔（成都）科技近日成立，主打超音波非侵入式技術，可在無需開顱情況下對特定腦區進行精準調控，用於神經康復及相關疾病研究。

另，大陸在政策面亦提供支撐。大陸工信部等七部門2025年發布「關於推動腦機介面產業創新發展的實施意見」，明確至2027年加快產品應用、2030年形成完整產業體系。而在投融資上，IT桔子數據顯示，2025年前11月腦機介面領域已發生16起投融資事件，金額近人民幣10億元。