陸總理李強在廣東調研 比亞迪、機器人、低空經濟成關鍵字

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強3日至5日在廣東調研。圖取自央視
大陸國務院總理李強3日至5日在廣東調研。圖取自央視

大陸國務院總理李強3日至5日在廣東調研，期間參觀了比亞迪公司新能源汽車展示、了解低空經濟發展情況，觀看機器人企業產品演示等，並表示要推動機器人、無人機等新技術新產品在擴大應用中加快迭代升級。李強的調研行程或也為十五五科技發展方向定調。

新華社報導，李強在廣東調研強調，厚植創新發展優勢，勇立改革開放潮頭，只爭朝夕做好經濟社會發展各項工作，奮力實現「十五五」良好開局。

李強在調研期間去了深圳，聽取深港科技創新合作區規劃發展等情況彙報，了解園區企業運用人工智能賦能新材料、生物醫藥等領域研發進展，察看比亞迪公司新能源汽車展示。

李強指出，科技創新是贏得未來的關鍵所在。要強化企業創新主體地位，完善政策、資金、人才等支持，依託粵港澳大灣區優勢集聚創新資源，瞄準新興領域和關鍵核心技術加強研發合作，取得更多突破性成果。

同時，李強赴深圳蛇口郵輪母港直升機場和機器人谷，了解低空經濟發展情況，觀看機器人企業產品演示，細緻詢問企業技術轉化應用、產業集群發展等方面情況。並指出，科技的生命在於應用，要進一步完善產業生態，培育拓展應用場景，探索有效的經營模式，推動機器人、無人機等新技術新產品在擴大應用中加快迭代升級，更好賦能千行百業、造福千家萬戶。

在佛山市，李強考察了廣東美的廚房電器製造有限公司，參觀數字化智能化生產線。他指出，經濟發展和居民生活品質提高帶來許多新的消費需求，要深入研究這些新變化，加快研發生產更多優質產品，推動形成需求牽引供給、供給創造需求的良性循環。

值得注意的是，此前發布的「十五五」規劃建議中，廣東提出「2035年經濟總量實現倍增」的宏大目標，意味著到2035年廣東經濟將要邁上25萬億新台階。

