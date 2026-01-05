快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

陸汽車大舉銷往委內瑞拉 2025年1至11月年增130%

中央社／ 台北5日電
中國江淮汽車2024年在委內瑞拉新車市場的市占率已達約27%，其中主要是皮卡和貨車。圖為位於合肥市肥西縣的江淮汽車尊界超級工廠內的自動化焊接生產線。（新華社）

中國除了是委內瑞拉石油最大買主，也大舉向委國出口汽車。中國乘聯分會秘書長崔東樹4日表示，2025年1至11月，中國對委內瑞拉共出口1萬7099輛汽車，年增率高達130%。其中，客車出口1萬201輛，年增率更達166%；貨車出口6481輛，增速也有99%。

第一財經報導，中國商務部官網先前引用委內瑞拉「銀行與商業報」2024年10月報導，指車界人士預測，委國2024年新車市場總銷量可達1.7萬至1.8萬輛，2025年一可望攀升至3萬輛，年增70%。

相形之下，中國汽車2025年1至11月銷往委內瑞拉的數量，年增率遠高於委國車界人士的預測。

此外，中國江淮汽車2024年在委內瑞拉新車市場的市占率已達約27%，其中主要是皮卡和貨車。且江淮在委國銷售的車輛中，95%在當地組裝，每月產量約500輛。

乘聯分會數據顯示，2025年1至11月，中國汽車出口總量前10名的國家中，墨西哥以57萬3453輛居首，年增48%；巴西28萬5122輛位居第4，年增率31%，都高於26%的平均增幅。

