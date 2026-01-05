快訊

美接掌委國石油恐衝擊對陸出口 陸外交部：中方利益依法受保護

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並關押在美國受審，同時宣布將接管委國石油產業，北京態度備受關注。大陸外交部發言人林劍5日重申，對美方行徑表示嚴重關切，呼籲立即釋放馬杜洛夫婦，也表示支持聯合國安理會發揮作用。至於中方是否會繼續購買委國石油，林劍強調，「中方在委國的合法利益將依法受到保護」。

林劍5日在例行記者會上重申，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦並移送出境表示嚴重關切。美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反「聯合國憲章」宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

林劍強調，中方支持聯合國安理會就美國對委內瑞拉發動軍事打擊召開緊急會議，支持安理會根據自身的職責發揮應有作用。中方願同國際社會一道，堅定捍衛「聯合國憲章」，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。

有媒體提問，美國總統川普已表示美國將加大在委內瑞拉石油行業的投資力度，大陸是否會繼續進口委內瑞拉石油？

對此，林劍回應指，中方尊重委內瑞拉的主權獨立，相信委內瑞拉政府將按照本國的憲法和法律妥善處理內部事務。

他並強調，中委的合作是主權國家之間的合作，受到國際法和兩國法律的保護，「無論委內瑞拉的政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護」。

香港01指出，委內瑞拉擁有超3,000億桶的世界最大石油儲量，近年來對大陸石油出口占比上升，大陸已成為委國最大石油買家。委內瑞拉新政府上台後，若減少對陸貿易，轉向美國市場以換取解除制裁和經濟援助，大陸私營煉油廠和國有企業對委國的重質原油依賴可能受影響，導致短期供應鏈緊張。

報導表示，大陸需尋求替代來源，如中東或俄羅斯，但委國的重質原油獨特加工優勢難以完全取代。

有關當前委內瑞拉局勢，林劍還提到，中方密切關注委內瑞拉的安全形勢，目前尚無中方在委內瑞拉人員受到美方空襲影響的報告。

委內瑞拉 中方 馬杜洛 國際法

美接掌委國石油恐衝擊對陸出口 陸外交部：中方利益依法受保護

