半導體供應短缺 本田大陸廠停產延長至1月19日

中央社／ 台北5日電
日本汽車製造商本田（Honda）今天宣布，由於半導體供應短缺，旗下3座中國工廠的停產時間將延長至1月19日。（路透資料照片）

日本汽車製造商本田（Honda）今天宣布，由於半導體供應短缺，旗下3座中國工廠的停產時間將延長至1月19日。凸顯中國與荷蘭之間針對安世半導體（Nexperia）的糾紛，使車廠持續面臨供應鏈壓力。

本田2025年12月18日宣布，本田與廣州汽車集團合資的3座中國工廠，將在2025年12月29日到2026年1月2日暫停生產。

路透社報導，本田汽車發言人表示，原定今天恢復運營的3座中國工廠，將延後到1月19日再恢復營運。

本田這次生產中斷，是由於中國半導體廠聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體晶片出貨延遲所造成，已迫使一些汽車製造商在過去幾個月大幅削減產量。

但本田並未直接將此次調整歸因於安世。

據本田去年11月公布的2025財年全年業績預測，估計半導體不足而拖累生產數量將使營業利益減少1500億日圓（約新台幣301億元）。而這次減產與暫停生產恐使影響擴大。

荷蘭政府2025年9月接管安世半導體，稱此舉旨在阻止其創始人將公司機密和生產轉移到中國。北京隨即採取報復措施，禁止出口安世半導體中國工廠製造的晶片，這些晶片大部分在中國封裝。

儘管荷蘭政府2025年11月16日宣布暫停接管安世半導體，但聞泰創始人張學政在安世的職務仍未恢復、聞泰所持99%股權仍被荷蘭法院託管。安世荷蘭總部迄今未恢復供應晶圓給中國工廠，並在其他國家尋求晶片封裝工廠；安世中國也在國內尋求晶圓供應，兩造鬧分家未見緩解。導致全球汽車業鬧晶片荒，多家車企被迫減產停產。

在中國政府積極促成下，聞泰科技2025年12月底與荷蘭企業法庭指派的安世半導體獨立董事和股權託管人，舉行了首輪協商，但至今未發布結論。

