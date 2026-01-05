美關稅戰激化…陸去年貿易順差4成來自一帶一路國家

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日媒報導，2025年大陸貿易順差的超過4成來自一帶一路沿線國家，創新高，且占比首次超過美國。（新華社）
日經中文網5日報導，受中美貿易摩擦激化，大陸加強了對美國以外國家和地區的出口，2025年大陸貿易順差的超過四成來自一帶一路沿線國家，占比創新高，且首次超過美國。

報導分析大陸海關總署數據，2025年1至11月，大陸對一帶一路沿線國家的出口按年增長11.6%，遠超5.4%的整體出口增速。

此外，2025年1月至11月，大陸累計貿易順差（出口減去進口）高達1.07兆美元，創下歷史新高紀錄。報導進一步分析，大陸對一帶一路沿線國家的貿易順差高達4,800億美元，占順差總額的45%，這一數據較2024年上升16個百分點，並寫下2013年一帶一路倡議提出以來的最高比例。

報導指出，在與美國的貿易摩擦持續的情況下，大陸通過基礎設施和去碳化等投資，正在提高對一帶一路國家的影響力。

例如，某江蘇經營工程機械的國有企業7月開始向東南亞的汶萊供應大型液壓挖掘機，用於開採資源和建設基礎設施，還提供技術培訓和售後支援。大陸著眼於汶萊豐富的石油、天然氣資源。

在大陸面向非洲的出口中，去碳化相關產品的出貨正在增加。陸媒曾報導，南非和奈及利亞等非洲25個國家在截至2025年6月的一年裡，從大陸進口的光伏（光電）面板容量年增六成。

與此同時，大陸對美的依存度進一步降低，對美貿易順差也維持縮小態勢。2025年1至11月，美國占大陸貿易順差整體的比例降至24%，比2024年下降超過10個百分點。這一數字在2018年超過九成，之後呈下降趨勢，2025年終於低於一帶一路的占比。

報導提到，中美貿易戰也波及大陸面向亞洲的出口，例如一帶一路沿線的越南、柬埔寨，大陸被認為通過這些國家，以低價輸出過剩的電動車、鋼鐵，甚至藉其向美國「迂迴出口」。

大陸不僅增加對一帶一路沿線國家的貿易，近年來還增加了投資。據澳洲格里菲斯大學和上海復旦大學的研究機構的聯合調查，2025年上半年，包括建築合約在內大陸對一帶一路沿線國家的投資達到1,240億美元，創下2013年以來新高。

大陸面向礦物資源豐富的非洲的投資增加尤為明顯。報導指出，這與美國川普政府對支援發展中國家的消極態度，形成鮮明對比，大陸正在通過增加投資擴大影響力。

大陸加強與美國以外新興國家的貿易往來趨勢或持續。中共領導層去年12月上旬召開的中央經濟工作會議敲定2026年經濟運作方針，其中包含推動共建一帶一路高品質發展，以及推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定。

